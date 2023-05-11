Директор омской фирмы «сдал» своего инженера за отказ от подкупа

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
Фигурантом уголовного дела стал 41-летний бывший инженер торговой фирмы. Он проходит по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Прокурор Омской области уже утвердил обвинительное заключение.
Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина в течение 2012–2020 годов получал деньги, чтобы фирма заключала договор с определенным бизнесменом, который, собственно, и оплачивал «услуги». Делал он это через управляющего организацией. Более того, за вознаграждение выполняемые работы должны были без вопросов приниматься заказчиком. Этот предприниматель занимался стройкой и другими видами работ.
По итогу за восемь лет инженер фирмы получил 16,8 млн рублей. После этого он решил отказаться от аферы, но был сдан в правоохранительные органы своим же начальником.
Мужчина не признал вину. На его имущество наложен арест на сумму больше 20 млн рублей. Кировский райсуд рассмотрит это уголовное дело.
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