Директор омской фирмы «сдал» своего инженера за отказ от подкупа

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина в течение 2012–2020 годов получал деньги, чтобы фирма заключала договор с определенным бизнесменом, который, собственно, и оплачивал «услуги». Делал он это через управляющего организацией. Более того, за вознаграждение выполняемые работы должны были без вопросов приниматься заказчиком. Этот предприниматель занимался стройкой и другими видами работ.