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Директор омской фирмы «сдал» своего инженера за отказ от подкупа

11 мая 2023, 03:56
Фото: Город55
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Бывший инженер омской фирмы ответит в суде за подкуп почти на 17 миллионов

По данным следствия, он получал деньги на протяжении восьми лет.

Фигурантом уголовного дела стал 41-летний бывший инженер торговой фирмы. Он проходит по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Прокурор Омской области уже утвердил обвинительное заключение.

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина в течение 2012–2020 годов получал деньги, чтобы фирма заключала договор с определенным бизнесменом, который, собственно, и оплачивал «услуги». Делал он это через управляющего организацией. Более того, за вознаграждение выполняемые работы должны были без вопросов приниматься заказчиком. Этот предприниматель занимался стройкой и другими видами работ.

По итогу за восемь лет инженер фирмы получил 16,8 млн рублей. После этого он решил отказаться от аферы, но был сдан в правоохранительные органы своим же начальником.

Мужчина не признал вину. На его имущество наложен арест на сумму больше 20 млн рублей. Кировский райсуд рассмотрит это уголовное дело.

Ранее Город55 писал о 50-летнем мужчине, который пытался дать взятку полицейскому. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и решил откупиться от инспектора ОГИБДД, но безуспешно.

В Омской области 50-летний мужчина пойдет под суд за взятку полицейскому
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Подкуп#Общество#Новости#Омская область
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