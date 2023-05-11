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Денис Сафин: «Уральская Сталь» активно участвует в развитии Оренбуржья

11 мая 2023, 13:08
Металлургический комбинат «Уральская Сталь» намерен создать агентство по развитию Новотроицка – это город в Оренбургской области. Об этом рассказал генеральный директор комбината «Уральская Сталь» Денис Сафин на круглом столе «Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутстви

По словам Сафина, градообразующим предприятиям важно недопустить утечку кадров. «Уральская Сталь» вкладывает значительные средства не только в модернизацию производства и улучшение условий труда, но и в развитие городской среды, пишет expert.ru.

Гендиректор предприятия сообщил, что с 2021-го по конец 2023 года комбинат вложит в развитие города 970 млн рублей. Средства пойдут на поддержание социально значимых проектов, благоустройство городских пространств и не только. Среди этих проектов реконструкция школ, в том числе спортивных, бассейна и городской бани.

Свыше миллиарда рублей руководство комбината намерено инвестировать в систему оздоровления сотрудников, членов их семей и ветеранов производства. Деньги пойдут в том числе на санаторно-курортное лечение, оздоровление детей в летних лагерях, проведение профосмотров на предприятиях. Также Сафин анонсировал ежегодное инвестирование заработной платы сотрудников комбината на 10%.

Что касается привлечения на предприятие новых сотрудников, то «Уральская Сталь» реализует несколько совместных проектов с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Так, студентам Новотроицкого филиала МИСИС комбинат выплачивает именные стипендии.  Студенты участвуют в производственно-образовательных группах, им гарантирована запись до 2030 года.

В рамках федпроекта «Профессионалитет» в 2022 году было подготовлено 100 специалистов для комбината, а в 2023-м планируется подготовить уже 150 человек. Следует отметить, что в Новотроицке подготовку молодёжи начинают с 7-го класса. На проведение профориентационных мероприятий выделяется более 80 млн рублей в год.

Начальник отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов подчеркнул влияние среды на формирование отношения людей к месту, в котором они живут. Он также назвал Новотроицк городом, имеющим необходимое пространство для воплощения в жизнь смелых идей. Он сообщил, что архитекторы студии готовы оказать помощь в их реализации. Одной из таких идей может быть внедрение новых цветовых решений, которые могут изменить облик комбината и города в целом.

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