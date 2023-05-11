Денис Сафин: «Уральская Сталь» активно участвует в развитии Оренбуржья

Начальник отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов подчеркнул влияние среды на формирование отношения людей к месту, в котором они живут. Он также назвал Новотроицк городом, имеющим необходимое пространство для воплощения в жизнь смелых идей. Он сообщил, что архитекторы студии готовы оказать помощь в их реализации. Одной из таких идей может быть внедрение новых цветовых решений, которые могут изменить облик комбината и города в целом.