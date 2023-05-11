В Омске нуждающиеся граждане могут обратиться в социальную защиту для оформления выплат безработным, а также с целью заключения социального контракта. О том, сколько составляет пособие по безработице в 2023 году и на каких условиях его можно получить, — в нашем материале.

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