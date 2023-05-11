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Безработные в Омске могут получать больше денег

11 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI
Безработные в Омске могут получать больше денег
В Омске нуждающиеся граждане могут обратиться в социальную защиту для оформления выплат безработным, а также с целью заключения социального контракта. О том, сколько составляет пособие по безработице в 2023 году и на каких условиях его можно получить, — в нашем материале.

Официально стать безработным

Государством предоставляются различные меры поддержки для оказания помощи гражданам, которые по какой-либо причине остались без работы. Чтобы оформить официальный статус безработного и полагающиеся выплаты, нужно подать заявление в центр занятости. Составить заявление можно онлайн через «Госуслуги» или лично непосредственно в ЦЗН.

Зарегистрироваться в центре занятости онлайн

Подать заявление онлайн можно через портал «Госуслуги». В каталоге нужно выбрать раздел с пособиями, после этого — вкладку выплат по безработице. Следует заполнить анкету и ответить на некоторые вопросы о себе. В дальнейшем откроется форма с заявлением и перечень документов, которые нужно будет направить в ЦЗН.

В заявлении необходимо указать данные паспорта, Ф. И. О., контактную информацию, ИНН. Затем нужно написать, где вы работали ранее, уточнить социальный статус. В дальнейшем рекомендуется ожидать проверки заявления и назначения времени для прибытия в ЦЗН с оригиналами документов.

Обратите внимание, что подать заявление онлайн могут только лица, прошедшие авторизацию, процедуру подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги».

Обратиться лично в центр занятости населения в Омске при наличии регистрации в регионе

Центры занятости в Омске расположены на ул. Тарской, 11; на ул. 7 лет Октября, 25, корп. 6; на ул. 22 Апреля, 19/1. По прибытии в ЦЗН подготовьте заявление и паспорт, справку 2-НДФЛ, диплом об образовании и трудовой договор с прошлого места работы (при наличии).

В дополнение к этому в ЦЗН могут запросить свидетельство о браке, данные, подтверждающие квалификацию, справки об инвалидности (при наличии). Помимо этого, предоставьте реквизиты, куда следует зачислять деньги.

Зарегистрироваться в центре занятости онлайнЗарегистрироваться в центре занятости онлайн
Зарегистрироваться в центре занятости онлайн
Фото: 1MI

Какой размер пособия по безработице в Омске

Правительством был установлен максимальный размер пособия по безработице на 2023 год. Наибольшая величина равняется 12 792 рублям в первые три месяца, минимальная сумма составляет 1500 рублей.

В этом году, как и в прошлом, первые три месяца гражданин без работы имеет право на выплату, составляющую 75% от заработка, но не более 12 792 рублей. В дальнейшем он может получать выплаты, которые равны 60% его дохода, но не превышают 5000 рублей.

Какой максимальный размер пособия может получить безработный

Как уже говорилось ранее, в Омске наибольшая сумма пособия для безработных составляет 12 792 рубля. Такая величина действует в первые три месяца, после чего ее наибольший размер снижается до 5000 рублей.

«Правительство установило пособие по безработице на 2023 г. в размерах, аналогичных действующим в 2022 г. Минимальная величина составляет 1500 ₽. Максимальная величина установлена на уровне 12 792 руб. — в первые 3 месяца выплаты пособия, а также для безработных предпенсионеров. 5000 руб. — в следующие 3 месяца выплаты пособия» — сказано в постановлении от 14 ноября 2022 г. № 2046.
Какой размер пособия по безработице в ОмскеКакой размер пособия по безработице в Омске
Какой размер пособия по безработице в Омске
Фото: 1MI

Как заключить социальный контракт с соцзащитой Омска

Социальным контрактом называется соглашение, которое заключается органами социальной защиты с гражданами, доход которых ниже уровня прожиточного минимума. Важное условие предоставления помощи — доход является низким по независящим от гражданина причинам.

Чтобы заключить контракт, обратитесь в орган соцзащиты или региональные офисы МФЦ. Адреса органов социальной защиты можно уточнить здесь, контактные данные омских МФЦ представлены тут.

Для оформления заявления на соцконтракт потребуется предоставить сведения о составе семьи, доходах и наличии собственности у всех ее членов. Помимо этого, к заявлению потребуется приложить паспорт, свидетельства о рождении детей, данные о наличии движимого и недвижимого имущества. Полный перечень документов, которые могут потребоваться, уточняйте в многофункциональном центре или соцзащите по месту жительства.

Согласно соглашению, соцзащитой предоставляется поддержка в виде выплат или предоставления социальных услуг. В свою очередь, получатель помощи должен выполнить свои обязательства — например, пройти переобучение или трудоустроиться, открыть бизнес и т. д. Обязанности устанавливаются в индивидуальном порядке, как и вид помощи.

Основной целью соцконтракта является оказание поддержки гражданам, чтобы они впоследствии могли перейти на самостоятельное обеспечение. Важно, что получаемая помощь в виде денежных средств является целевой и их можно тратить только на выполнение обязательств по контракту.

Расходы должны быть подтверждены документально — чеками, договорами покупки и т. д. Если гражданин не выполняет обязательства, контракт перестает действовать. При закрытии ИП, на которое были выделены средства в виде субсидии, потребуется вернуть деньги, полученные в виде помощи.

Как заключить социальный контракт с соцзащитой ОмскаКак заключить социальный контракт с соцзащитой Омска
Как заключить социальный контракт с соцзащитой Омска
Фото: pxhere.com

Виды социальных контрактов

Всего выделяется пять типов соцконтракта согласно действующему законодательству. Виды помощи:

  • содействие в поиске работы — гражданин получает пособие по безработице от центра занятости и по соцконтракту во время поиска места трудоустройства и три месяца после того, как он начнет работать;
  • помощь в прохождении обучения — человек получает стипендию, ему оплачивается стажировка или образовательные курсы стоимостью до 30 000 рублей;
  • ведение хозяйства — гражданину предоставляется единоразовая выплата до 200 тысяч рублей, которую можно направить на хозяйственные нужды (приобретение семян, животных) при условии, что потом он будет получать доход от продажи сельхозтоваров;
  • открытие бизнеса — человек получает выплату до 350 тысяч рублей, которую можно направить на приобретение оборудования, расходных материалов и т. д. для ведения предпринимательской деятельности;
  • улучшение материального положения — заявителю предоставляется материальная поддержка на такие целевые расходы, как приобретение медикаментов, одежды, оплату ЖКХ и т. д.

Сумма выплат и цели заключения контракта прописываются в индивидуальном порядке. Любой из перечисленных типов контрактов имеет ограниченный срок действия — до 1 года.

Виды социальных контрактовВиды социальных контрактов
Виды социальных контрактов
Фото: pxhere.com
#Омск#Безработица#Пособие#Социальный контракт
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