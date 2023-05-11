Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Государством предоставляются различные меры поддержки для оказания помощи гражданам, которые по какой-либо причине остались без работы. Чтобы оформить официальный статус безработного и полагающиеся выплаты, нужно подать заявление в центр занятости. Составить заявление можно онлайн через «Госуслуги» или лично непосредственно в ЦЗН.
Подать заявление онлайн можно через портал «Госуслуги». В каталоге нужно выбрать раздел с пособиями, после этого — вкладку выплат по безработице. Следует заполнить анкету и ответить на некоторые вопросы о себе. В дальнейшем откроется форма с заявлением и перечень документов, которые нужно будет направить в ЦЗН.
В заявлении необходимо указать данные паспорта, Ф. И. О., контактную информацию, ИНН. Затем нужно написать, где вы работали ранее, уточнить социальный статус. В дальнейшем рекомендуется ожидать проверки заявления и назначения времени для прибытия в ЦЗН с оригиналами документов.
Обратите внимание, что подать заявление онлайн могут только лица, прошедшие авторизацию, процедуру подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги».
Центры занятости в Омске расположены на ул. Тарской, 11; на ул. 7 лет Октября, 25, корп. 6; на ул. 22 Апреля, 19/1. По прибытии в ЦЗН подготовьте заявление и паспорт, справку 2-НДФЛ, диплом об образовании и трудовой договор с прошлого места работы (при наличии).
В дополнение к этому в ЦЗН могут запросить свидетельство о браке, данные, подтверждающие квалификацию, справки об инвалидности (при наличии). Помимо этого, предоставьте реквизиты, куда следует зачислять деньги.
Правительством был установлен максимальный размер пособия по безработице на 2023 год. Наибольшая величина равняется 12 792 рублям в первые три месяца, минимальная сумма составляет 1500 рублей.
В этом году, как и в прошлом, первые три месяца гражданин без работы имеет право на выплату, составляющую 75% от заработка, но не более 12 792 рублей. В дальнейшем он может получать выплаты, которые равны 60% его дохода, но не превышают 5000 рублей.
Как уже говорилось ранее, в Омске наибольшая сумма пособия для безработных составляет 12 792 рубля. Такая величина действует в первые три месяца, после чего ее наибольший размер снижается до 5000 рублей.
«Правительство установило пособие по безработице на 2023 г. в размерах, аналогичных действующим в 2022 г. Минимальная величина составляет 1500 ₽. Максимальная величина установлена на уровне 12 792 руб. — в первые 3 месяца выплаты пособия, а также для безработных предпенсионеров. 5000 руб. — в следующие 3 месяца выплаты пособия» — сказано в постановлении от 14 ноября 2022 г. № 2046.
Социальным контрактом называется соглашение, которое заключается органами социальной защиты с гражданами, доход которых ниже уровня прожиточного минимума. Важное условие предоставления помощи — доход является низким по независящим от гражданина причинам.
Для оформления заявления на соцконтракт потребуется предоставить сведения о составе семьи, доходах и наличии собственности у всех ее членов. Помимо этого, к заявлению потребуется приложить паспорт, свидетельства о рождении детей, данные о наличии движимого и недвижимого имущества. Полный перечень документов, которые могут потребоваться, уточняйте в многофункциональном центре или соцзащите по месту жительства.
Согласно соглашению, соцзащитой предоставляется поддержка в виде выплат или предоставления социальных услуг. В свою очередь, получатель помощи должен выполнить свои обязательства — например, пройти переобучение или трудоустроиться, открыть бизнес и т. д. Обязанности устанавливаются в индивидуальном порядке, как и вид помощи.
Основной целью соцконтракта является оказание поддержки гражданам, чтобы они впоследствии могли перейти на самостоятельное обеспечение. Важно, что получаемая помощь в виде денежных средств является целевой и их можно тратить только на выполнение обязательств по контракту.
Расходы должны быть подтверждены документально — чеками, договорами покупки и т. д. Если гражданин не выполняет обязательства, контракт перестает действовать. При закрытии ИП, на которое были выделены средства в виде субсидии, потребуется вернуть деньги, полученные в виде помощи.
Всего выделяется пять типов соцконтракта согласно действующему законодательству. Виды помощи:
Сумма выплат и цели заключения контракта прописываются в индивидуальном порядке. Любой из перечисленных типов контрактов имеет ограниченный срок действия — до 1 года.