Бастрыкин взял на контроль проверку затопленного дома в Омске, где с осени стоит вода

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность.