Бастрыкин взял на контроль проверку затопленного дома в Омске, где с осени стоит вода

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Следователи проводят проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Омске на улице Новокирпичная. Об этом сообщили сегодня, 11 мая, в региональном следкоме.
Поводом для проверки стали публикации в СМИ. В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность.
В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего. Процесс взял на контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.