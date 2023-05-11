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Бастрыкин взял на контроль проверку затопленного дома в Омске, где с осени стоит вода

11 мая 2023, 08:04
Фото: Город55
Последствия аварии никто не устраняет
От воды конструкция дома приходит в негодность. Местные жители переживают за собственную безопасность.

Следователи проводят проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Омске на улице Новокирпичная. Об этом сообщили сегодня, 11 мая, в региональном следкоме.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность.

В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего. Процесс взял на контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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#Евгений Игишев#Александр Бастрыкин#Следком#Затопления#Проверка#Доследственная проверка#Общество#Город#Омск#Омская область
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