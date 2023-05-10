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Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова

10 мая 2023, 08:44
Фото: 1MI
Животное ударило копытом по бетонному ограждению, которое и упало на скотника

Скотник из Омской области погиб из-за коровы

Животное ударило копытом по бетонному ограждению, которое и рухнуло на парня.

Городу55 стали известны подробности инцидента на молочной ферме ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района, где погиб 24-летний парень.

В Омской области на ферме 24-летнего парня придавило бетонным ограждением
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По предварительным данным, корова ударила копытом по той самой плите, которая и рухнула на парня. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вероятно, из-за ветхости ограждение слабо держалось и в итоге рухнуло от удара. Сейчас все нюансы произошедшего изучают следователи СКР по Омской области, а также они устанавливают виновных лиц, которые были ответственны за безопасность на ферме. По факту этой трагедии уже возбуждено уголовное дело.

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#Омск#Омская область#Россия#Шербакульский район#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#ЧП#Ферма#Смерть#Василий Попов
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