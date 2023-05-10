Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова

Вероятно, из-за ветхости ограждение слабо держалось и в итоге рухнуло от удара. Сейчас все нюансы произошедшего изучают следователи СКР по Омской области, а также они устанавливают виновных лиц, которые были ответственны за безопасность на ферме. По факту этой трагедии уже возбуждено уголовное дело.