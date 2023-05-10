Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Городу55 стали известны подробности инцидента на молочной ферме ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района, где погиб 24-летний парень.
По предварительным данным, корова ударила копытом по той самой плите, которая и рухнула на парня. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Вероятно, из-за ветхости ограждение слабо держалось и в итоге рухнуло от удара. Сейчас все нюансы произошедшего изучают следователи СКР по Омской области, а также они устанавливают виновных лиц, которые были ответственны за безопасность на ферме. По факту этой трагедии уже возбуждено уголовное дело.