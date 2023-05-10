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Здоровье долгожителей зависит от ежедневного рациона, говорит врач Брыкин

10 мая 2023, 13:00
Антон Брыкин, спортивный диетолог и нутрициолог, рассказал о том, что здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом.

Он подчеркнул, что средиземноморская диета, содержащая много морепродуктов, рыбы жирных сортов, свежих овощей и фруктов, а также оливковое масло, помогает предотвратить онкологические заболевания и атеросклероз, пишет РТ.

Врач отметил, что жители этого региона минимизировали факторы риска, такие как неправильное питание, отсутствие физической активности и стрессы, благодаря чему они редко сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он также отметил, что долгожители Кавказа, несмотря на потребление вредного для здоровья жареного мяса, пользуются чистой талой водой, горным воздухом и большой физической активностью, что влияет на их долголетие.

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