Загрязненный воздух, укусы клещей и грядущее похолодание с дождем. Омск за день

На сегодняшний день в Омской области клещи укусили 408 взрослых и 217 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Уточним, что учитывали только зарегистрированные случаи, когда омичи обращались в медучреждения. Также в регионе не зарегистрировали инфекционные заболевания, переносимые клещами. В текущем году в Омской области акарицидную обработку проведут на территории свыше 3 тысяч га. В Роспотребнадзоре рассказали, что при обнаружении на теле клеща, необходимо обратиться в больницу. Самостоятельно его можно снять, только если нет возможности получить медпомощь. Но снятого клеща обязательно нужно отвезти в лабораторию.