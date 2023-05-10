Загрязненный воздух, укусы клещей и грядущее похолодание с дождем. Омск за день

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Новость №1. В Омске в 17 раз превышена концентрация твердых частиц в воздухе
Сервис по анализу качества воздуха IQAir на основании спутниковых исследований сообщает, что в Омске на сегодняшний день в 17,3 раза превышена концентрация твердых микрочастиц в воздухе. Уровень качества воздуха в регионе соответствует значению 167, что является вредным. А концентрация твердых микрочастиц — 86,3 мкг/м³. Специалисты сервиса прогнозируют, что качество воздуха не улучшится, как минимум, до 16 мая. Жителям Омска посоветовали закрыть окна и пользоваться маской на улице. Также омичам следует избегать физических нагрузок на открытом воздухе.
Новость №2. В Омской области от укусов клещей пострадали 625 человек
На сегодняшний день в Омской области клещи укусили 408 взрослых и 217 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Уточним, что учитывали только зарегистрированные случаи, когда омичи обращались в медучреждения. Также в регионе не зарегистрировали инфекционные заболевания, переносимые клещами. В текущем году в Омской области акарицидную обработку проведут на территории свыше 3 тысяч га. В Роспотребнадзоре рассказали, что при обнаружении на теле клеща, необходимо обратиться в больницу. Самостоятельно его можно снять, только если нет возможности получить медпомощь. Но снятого клеща обязательно нужно отвезти в лабораторию.
Новость №3. В Омской области новая рабочая неделя начнется с похолодания и дождей
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что предстоящая рабочая неделя будет достаточно дождливой и прохладной. Сегодня днем, 10 мая, осадков не обещают, воздух прогреется до +19 градусов. 11 мая в ночное время столбик термометра покажет +4… +9 градусов, при прояснении будет -1. Небольшой дождь пройдет ночью и продолжится в дневное время. Температура воздуха днем +12… +17 градусов, местами +22. Порывы северо-восточного ветра будут на уровне 6-11 м/с, а максимальная скорость ветра достигнет 17 м/с. В пятницу, 12 мая, температура ночью опустится до +1… +6 градусов, местами до -4, а днем воздух прогреется до +11… +16 градусов. Кроме того, в этот день прогнозируют небольшой дождь. А ветер сменит направление на северное и задует со скоростью 7-12 м/с.