Юрист Соловьёв объяснил, как работает мошенническая схема с «аудиопротоколированием»

Одним из нововведений является предупреждение о том, что разговор якобы «аудиопротоколируется». По словам специалиста, такой приём часто используется в схемах с звонками от имени полиции или Следственного комитета, чтобы обмануть жертву и настроить её на сотрудничество. Другой крючок, о котором предупреждает юрист, это предложение пройти верификацию по номеру карты или договора. Соглашаясь на это, жертва может легко стать обманутой, так как мошенники получают доступ к сроку действия карты и CVV-коду, после чего списывают деньги со счета, пишет РТ.