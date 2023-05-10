Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Юрист Соловьёв объяснил, как работает мошенническая схема с «аудиопротоколированием»

10 мая 2023, 13:03
Юрист Иван Соловьёв предупредил о новой мошеннической схеме, которую используют телефонные мошенники, чтобы обмануть своих потенциальных жертв.

Одним из нововведений является предупреждение о том, что разговор якобы «аудиопротоколируется». По словам специалиста, такой приём часто используется в схемах с звонками от имени полиции или Следственного комитета, чтобы обмануть жертву и настроить её на сотрудничество. Другой крючок, о котором предупреждает юрист, это предложение пройти верификацию по номеру карты или договора. Соглашаясь на это, жертва может легко стать обманутой, так как мошенники получают доступ к сроку действия карты и CVV-коду, после чего списывают деньги со счета, пишет РТ.

Специалист советует быть бдительными и не вступать в телефонные разговоры с подозрительными «правоохранителями» и «сотрудниками банков», так как это часто является мошеннической схемой.

Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41