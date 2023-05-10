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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Врач: сок борщевика может сделать кожу более уязвимой для солнца

10 мая 2023, 13:24
Врач-дерматовенеролог Александра Филёва рассказала о ядовитых растениях, которые следует избегать. Она упомянула, что сок борщевика делает кожу уязвимой к ультрафиолету, и может вызвать ожоги, которые заживают долго.

Эксперт не рекомендует прикасаться к борщевику, фотографироваться рядом с ним и рвать его. Если же сок всё же попал на кожу, нужно как можно быстрее смыть его водой с мылом или спиртовым раствором, а место соприкосновения с растением смазать противоожоговым препаратом и на несколько дней закрыть от солнечных лучей, пишет РТ.

Она также предупредила о волчьем лыко, который часто привлекает внимание детей своими ядовитыми ягодами, и белене чёрной, которая вызывает расстройство речи, одышку и может остановить дыхание.

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