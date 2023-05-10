Врач: сок борщевика может сделать кожу более уязвимой для солнца

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Эксперт не рекомендует прикасаться к борщевику, фотографироваться рядом с ним и рвать его. Если же сок всё же попал на кожу, нужно как можно быстрее смыть его водой с мылом или спиртовым раствором, а место соприкосновения с растением смазать противоожоговым препаратом и на несколько дней закрыть от солнечных лучей, пишет РТ.
Она также предупредила о волчьем лыко, который часто привлекает внимание детей своими ядовитыми ягодами, и белене чёрной, которая вызывает расстройство речи, одышку и может остановить дыхание.