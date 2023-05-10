Врач: сок борщевика может сделать кожу более уязвимой для солнца

Эксперт не рекомендует прикасаться к борщевику, фотографироваться рядом с ним и рвать его. Если же сок всё же попал на кожу, нужно как можно быстрее смыть его водой с мылом или спиртовым раствором, а место соприкосновения с растением смазать противоожоговым препаратом и на несколько дней закрыть от солнечных лучей, пишет РТ.