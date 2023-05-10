Врач дала советы по облегчению похмельного синдрома

Если похмельный синдром всё же наступил, Карпова советует пить больше жидкости (травяные чаи, бульон, минеральную воду), хорошо выспаться, принять ванну или душ. Дополнительно можно выпить витамин С. Лучшими для человека с похмельным синдромом являются не сладкие и не жирные блюда: например, бульон и овсяная каша на молоке. Также не стоит пить кофе и тем более снова употреблять спиртные напитки, подытожила эксперт.