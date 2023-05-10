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Врач дала советы по облегчению похмельного синдрома

10 мая 2023, 18:49
Психиатр-нарколог Татьяна Карпова дала несколько советом по борьбе с похмельным синдромом.

В беседе с журналистами издания Pravda.Ru она рекомендует следить за количеством и качеством выпиваемого, а также правильно подбирать блюда для застолий. Не стоит сочетать жирное мясо, сладости и фрукты с алкоголем. 

Также врач порекомендовала без промедления искусственно вызвать рвоту тем, кто понял, что употребил слишком много спиртного.

Если похмельный синдром всё же наступил, Карпова советует пить больше жидкости (травяные чаи, бульон, минеральную воду), хорошо выспаться, принять ванну или душ. Дополнительно можно выпить витамин С. Лучшими для человека с похмельным синдромом являются не сладкие и не жирные блюда: например, бульон и овсяная каша на молоке. Также не стоит пить кофе и тем более снова употреблять спиртные напитки, подытожила эксперт.

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