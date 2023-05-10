В Омской области старшеклассник украл золотые часы у учителя химии

В Азовском районе с заявлением о краже золотых часов в правоохранительные органы обратилась 46-летняя учитель химии, сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-службе омской полиции. Женщина рассказала, что сняла часы с руки и оставила на тумбе в лаборатории. А в конце рабочего дня на месте их уже не было.