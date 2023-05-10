Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Изображение материала

В Омской области старшеклассник украл золотые часы у учителя химии

10 мая 2023, 10:10
Фото: Город55
Иллюстрация
В преступлении молодой человек сознался при допросе полицейскими. На подростка завели уголовное дело.

В Азовском районе с заявлением о краже золотых часов в правоохранительные органы обратилась 46-летняя учитель химии, сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-службе омской полиции. Женщина рассказала, что сняла часы с руки и оставила на тумбе в лаборатории. А в конце рабочего дня на месте их уже не было.

В кабинете химии за день побывало несколько классов. Подозрение пало на одного из учеников — 17-летнего жителя деревни Южная. В преступлении молодой человек сознался при допросе полицейскими.

На школьника завели уголовное дело по статье «Кража». Ранее у старшеклассника проблем с законом не было.

Часы лежали на тумбе в лабораторииЧасы лежали на тумбе в лаборатории
Часы лежали на тумбе в лаборатории
Фото: Пресс-служба омской полиции
Нехитрый план. Двое молодых омичей заприметили старое авто и просто украли его
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Кража#Дети#Уголовное дело#Несовершеннолетний#Школа#Происшествия#Омская область#Азовский район
Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41