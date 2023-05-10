В Омской области старшеклассник украл золотые часы у учителя химии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Азовском районе с заявлением о краже золотых часов в правоохранительные органы обратилась 46-летняя учитель химии, сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-службе омской полиции. Женщина рассказала, что сняла часы с руки и оставила на тумбе в лаборатории. А в конце рабочего дня на месте их уже не было.
В кабинете химии за день побывало несколько классов. Подозрение пало на одного из учеников — 17-летнего жителя деревни Южная. В преступлении молодой человек сознался при допросе полицейскими.
На школьника завели уголовное дело по статье «Кража». Ранее у старшеклассника проблем с законом не было.