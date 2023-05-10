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В Омской области сельчан лишили водительских прав из-за их диагнозов

10 мая 2023, 07:56
Фото: Город55
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Районная прокуратура обратилась для этого в суд.

Трех жителей Горьковского района лишили водительских прав. Основанием для этого стали их диагнозы, с которыми не стоит садиться за руль. Районная прокуратура провела проверку по этому поводу и обратилась в суд. В исках сотрудники надзорного ведомства потребовали прекратить действия их водительских прав.

Сельчане обзавелись правами на управление, хотя имеют медицинские противопоказания, чтобы заниматься этим делом. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Как только решения вступят в законную силу представители ведомства проконтролируют их исполнение.

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#Алина Ясинская#Город#Общество#Водительские права#Лишение прав#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область
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