В Омской области сельчан лишили водительских прав из-за их диагнозов

Ранее Город55 писал о жителе Полтавского района, который неоднократно садился за руль в пьяном виде. Ему запретили водить машину в течение трех лет, но в очередной раз, когда нарушитель был замечен за рулем в нетрезвом состоянии, ему назначили уже тюремный срок.