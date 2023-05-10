В Омской области сельчан лишили водительских прав из-за их диагнозов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Трех жителей Горьковского района лишили водительских прав. Основанием для этого стали их диагнозы, с которыми не стоит садиться за руль. Районная прокуратура провела проверку по этому поводу и обратилась в суд. В исках сотрудники надзорного ведомства потребовали прекратить действия их водительских прав.
Сельчане обзавелись правами на управление, хотя имеют медицинские противопоказания, чтобы заниматься этим делом. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Как только решения вступят в законную силу представители ведомства проконтролируют их исполнение.
Ранее Город55 писал о жителе Полтавского района, который неоднократно садился за руль в пьяном виде. Ему запретили водить машину в течение трех лет, но в очередной раз, когда нарушитель был замечен за рулем в нетрезвом состоянии, ему назначили уже тюремный срок.