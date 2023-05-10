В Омской области на ферме 24-летнего парня придавило бетонным ограждением

Напомним, что за текущий месяц это уже второй смертельный инцидент на молочной ферме. Ранее, как сообщал Город55, в комплексе СПК «Украинский», которым руководит депутат Совета Исилькульского района Олег Марков, кирпичная стена убила 44-летнего мужчину.