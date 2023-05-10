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В Омской области на ферме 24-летнего парня придавило бетонным ограждением

10 мая 2023, 07:48
Фото: СКР по Омской области
Скотник погиб на месте ЧП
Молодой человек получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело из-за инцидента на молочной ферме ЗАО «Кутузовское» в Шербакульском районе, где погиб 24-летний парень.

«По предварительной информации, 6 мая около 8 часов утра в молочном комплексе, упавшим бетонным ограждением, был смертельно травмирован 24-летний скотник», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас следователи устанавливают все причины этого инциденты и виновных лиц.

Напомним, что за текущий месяц это уже второй смертельный инцидент на молочной ферме. Ранее, как сообщал Город55, в комплексе СПК «Украинский», которым руководит депутат Совета Исилькульского района Олег Марков, кирпичная стена убила 44-летнего мужчину.

На ферме омского депутата кирпичная стена рухнула на работника
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#Василий Попов#Уголовное дело#ЧП#Смерть#Несчастный случай#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Шербакульский район#Исилькульский район#Олег Марков
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