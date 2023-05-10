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В Омской области 27-летний водитель иномарки слетел в кювет и погиб на месте

10 мая 2023, 14:32
Фото: Город55
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Авария произошла на трассе Омск–Муромцево–Седельниково.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня утром произошло ДТП в Нижнеомском районе. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что 27- летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos ехал по трассе Омск–Муромцево–Седельниково. В районе 141 километра водитель не справился с управлением и слетел в кювет с последующим опрокидыванием.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествий будут установлены в ходе проверки», — уточнили в полиции.
Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#Смертельное ДТП#Смертельная авария#Слетел в кювет#Полиция#ГИБДД#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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