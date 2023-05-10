В Омской области 27-летний водитель иномарки слетел в кювет и погиб на месте

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня утром произошло ДТП в Нижнеомском районе. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.



Предварительно установлено, что 27- летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos ехал по трассе Омск–Муромцево–Седельниково. В районе 141 километра водитель не справился с управлением и слетел в кювет с последующим опрокидыванием.