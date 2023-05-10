В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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В Омске выставили на продажу офисно-складской комплекс на проспекте Карла Маркса, 41, которым ранее распоряжались Омский электротехнический завод им. Карла Маркса и ПАО «Сатурн», впоследствии оно использовалось как столовая, а сейчас принадлежит банку «Траст».
Начальная цена продаваемого лота — 92 990 400 рублей, минимальная — составляет 70 млн рублей. В лот помимо трехэтажного нежилого здания (столовой — корпуса № 30) площадью 4651,1 кв. м, входят следующие объекты:
Состояние зданий, которые строились в 1970-е годы, оценивается как удовлетворительное. Землю разрешается использовать для общественно-деловых целей, размещения объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Заявки на аукцион ждут до 21 мая 2023 года.
Ранее Город55 рассказывал о продаже долгостроя на улице Чкалова, 27, которым сейчас владеет миллиардер Святослав Капустин. Здание хотят достроить и ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023-го, собственник просит за него 144 млн рублей.