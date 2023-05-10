В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей

Состояние зданий, которые строились в 1970-е годы, оценивается как удовлетворительное. Землю разрешается использовать для общественно-деловых целей, размещения объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Заявки на аукцион ждут до 21 мая 2023 года.