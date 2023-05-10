В Омске проверят коммунальную аварию, из-за которой вода била по окнам дома

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Прокуратура Ленинского округа Омска организовала проверку по факту прорыва трубопровода на теплосетях. Авария произошла сегодня, 10 мая, на проспекте Маркса, 67. Со слов очевидцев, вода била по окнам и балконам дома. Фонтан достигал уровня третьего этажа.
Ка ранее сообщили в мэрии Омска, на месте ведутся ремонтные работы.
Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.