Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

В Омске проверят коммунальную аварию, из-за которой вода била по окнам дома

10 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
Иллюстрация
Инцидент произошел В ленинском округе на проспекте Маркса.

Прокуратура Ленинского округа Омска организовала проверку по факту прорыва трубопровода на теплосетях. Авария произошла сегодня, 10 мая, на проспекте Маркса, 67. Со слов очевидцев, вода била по окнам и балконам дома. Фонтан достигал уровня третьего этажа.

Ка ранее сообщили в мэрии Омска, на месте ведутся ремонтные работы.

Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фонтан высотой в три этажа. В одном из омских дворов прорвало трубу
Узнать подробнее
#Прокуратура#Коммунальная авария#Теплосети#Происшествия#Город#Омск#Евгений Игишев
Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41