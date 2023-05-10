В Омске проверят коммунальную аварию, из-за которой вода била по окнам дома

Прокуратура Ленинского округа Омска организовала проверку по факту прорыва трубопровода на теплосетях. Авария произошла сегодня, 10 мая, на проспекте Маркса, 67. Со слов очевидцев, вода била по окнам и балконам дома. Фонтан достигал уровня третьего этажа.