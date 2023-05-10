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В Омске под окнами многоэтажки нашли тело молодого парня со смертельными травмами

10 мая 2023, 07:30
Фото: 1MI
Молодой человек скончался на месте
По предварительному заключению судмедэкспертов, молодой человек скончался от травм, полученных после падения с высоты.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 21-летнего парня, тело которого нашли под окнами 16-этажного дома по улице Пригородной, 21/4.

«В субботу, 6 мая, около 21:56 от жильцов дома поступило сообщение, что на асфальте лежит молодой парень с телесными повреждениями», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место происшествия судмедэксперты осмотрели труп и пришли к предварительному выводу, что все травмы не являются криминальными, а получены при падении с высоты.

Установлено, что погибший молодой человек не имел проблем с законом, официально нигде не работал и проживал в этом же доме.

По факту этого инцидента проводится проверка, выясняются все причины случившегося. Тело направлено в морг для вскрытия, чтобы установить точную причину смерти.

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#Василий Попов#ЧП#Смерть#Труп#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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