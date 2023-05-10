В Омске под окнами многоэтажки нашли тело молодого парня со смертельными травмами

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 21-летнего парня, тело которого нашли под окнами 16-этажного дома по улице Пригородной, 21/4.
«В субботу, 6 мая, около 21:56 от жильцов дома поступило сообщение, что на асфальте лежит молодой парень с телесными повреждениями», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место происшествия судмедэксперты осмотрели труп и пришли к предварительному выводу, что все травмы не являются криминальными, а получены при падении с высоты.
Установлено, что погибший молодой человек не имел проблем с законом, официально нигде не работал и проживал в этом же доме.
По факту этого инцидента проводится проверка, выясняются все причины случившегося. Тело направлено в морг для вскрытия, чтобы установить точную причину смерти.