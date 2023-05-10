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В Омске почти неделю ищут 40-летнюю женщину в штанах песочного цвета

10 мая 2023, 02:37
Фото: Город55
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Поисково-спасательный отряд подключился к поискам пропавшей и сообщил, как выглядит омичка.

Стало известно об исчезновении 40-летней женщины в Омске. Лилия Шубина вышла из дома по улице Бульварная 4 мая и пропала. Ее родные до сих пор не знают, где она.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» опубликовали ориентировку. Пропавшая омичка среднего телосложения, у нее карие глаза и русые волосы до плеч. Рост женщины — 160 см.

Фото: ПСО "Доброспас-Омск"

В день исчезновения на ней была темно-синяя куртка, брюки песочного цвета, черные полусапоги на замке.

Всех, кому что-то известно о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию 02(102).

Ранее Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Алина Ясинская#Пропал человек#Пропала девушка#Пропала женщина#Доброспас#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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