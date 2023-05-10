В Омске почти неделю ищут 40-летнюю женщину в штанах песочного цвета

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 04:39
Стало известно об исчезновении 40-летней женщины в Омске. Лилия Шубина вышла из дома по улице Бульварная 4 мая и пропала. Ее родные до сих пор не знают, где она.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» опубликовали ориентировку. Пропавшая омичка среднего телосложения, у нее карие глаза и русые волосы до плеч. Рост женщины — 160 см.
В день исчезновения на ней была темно-синяя куртка, брюки песочного цвета, черные полусапоги на замке.
Всех, кому что-то известно о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию 02(102).
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