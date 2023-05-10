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В Омске пенсионер просто так зарезал неизвестного мужчину и избил полицейского

10 мая 2023, 07:33
Фото: Город55
Никакого мотива дляубийства у осужденного не было
Эти деяния суд оценил в 12 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием.

В Омске суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего пенсионера, который без какого-либо повода зарезал 56-летнего пенсионера и избил полицейского.

«По версии следствия, 17 апреля прошлого года около 10 часов недалеко от АЗС на улице Завертяева прохожие наткнулись на тело неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Вместе с полицейскими следователи в тот же день установили личность погибшего, им оказался 56-летний житель Амурского поселка», — рассказали в СКР по Омской области.

Уже через несколько дней силовики вышли на подозреваемого — помогли записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на АЗС и СТО радом с местом обнаружения тела. На видео попал мужчина, который и был задержан. Нападавшим оказался 61-летний житель Омска.

«На одежде и обуви подозреваемого эксперты нашли следы крови, которая принадлежала потерпевшему. Объяснить происхождение этих пятен подозреваемый не смог», — заявили в региональном Следкоме.

Как выяснилось, в тот день обвиняемый работал на своем дачном участке, увидел случайного прохожего и набросился на него с ножом. От нескольких ножевых ранений потерпевший, который мирно шел домой из гаража, скончался на месте.

Еще одним эпизодом в уголовном деле омича стало избиение полицейского. 21 апреля прошлого года в отделе полиции он набросился на сотрудника и несколько раз ударил того по голове. Суда обвиняемый дожидался в СИЗО, а судебно-психиатрическая экспертиза признала его ограниченно вменяемым.

Суд признал подсудимого виновным и отправил в колонию строгого режима на 12 лет с ограничением свободы после освобождения еще на 1 год. Кроме того супруге погибшего осужденный должен будет выплатить 1 млн рублей, а пострадавшему сотруднику полиции — 100 тысяч рублей.

Житель Омской области зарезал засидевшегося в гостях приятеля
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#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#Убийство#Пенсионеры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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