В Омске пенсионер просто так зарезал неизвестного мужчину и избил полицейского

Уже через несколько дней силовики вышли на подозреваемого — помогли записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на АЗС и СТО радом с местом обнаружения тела. На видео попал мужчина, который и был задержан. Нападавшим оказался 61-летний житель Омска.