В Омске ищут подрядчика для подготовки проекта капремонта детской поликлиники № 8

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В Омске ищут компанию, которая разработает проектно-сметную документацию по капремонту здания детской городской поликлиники № 8 по улице Куйбышева, 29. Работы запланированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области».
Заказчиком выступает само БУЗОО «Детская городская больница № 8». На эти цели выделили 1,6 млн рублей. У подрядчика будет чуть более пяти месяцев на составление проекта — до 1 ноября 2023 года.
«Поликлиника располагается в приспособленном 5-ти этажном кирпичном здании с подвалом. Год ввода здания в эксплуатацию — 1985 год, эксплуатируется по настоящее время», — говорится в проекте контракта.
В проекте подрядчику предстоит предусмотреть ремонт фундамента, стен и перегородок, лестниц, фасада, потолков и полов, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, энергообеспечения, связи, замену деревянных окон на пластиковые и др.
Сам капитальный ремонт детской поликлиники ориентировочно начнется только в следующем году. Сумму, в которую он обойдется, нужно определить при подготовке проекта.