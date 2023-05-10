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В Омске ищут подрядчика для подготовки проекта капремонта детской поликлиники № 8

10 мая 2023, 09:40
Фото: 1MI
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Сам капремонт ориентировочно состоится в следующем году.

В Омске ищут компанию, которая разработает проектно-сметную документацию по капремонту здания детской городской поликлиники № 8 по улице Куйбышева, 29. Работы запланированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области».

Заказчиком выступает само БУЗОО «Детская городская больница № 8». На эти цели выделили 1,6 млн рублей. У подрядчика будет чуть более пяти месяцев на составление проекта — до 1 ноября 2023 года.

«Поликлиника располагается в приспособленном 5-ти этажном кирпичном здании с подвалом. Год ввода здания в эксплуатацию — 1985 год, эксплуатируется по настоящее время», — говорится в проекте контракта.

В проекте подрядчику предстоит предусмотреть ремонт фундамента, стен и перегородок, лестниц, фасада, потолков и полов, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, энергообеспечения, связи, замену деревянных окон на пластиковые и др.

Сам капитальный ремонт детской поликлиники ориентировочно начнется только в следующем году. Сумму, в которую он обойдется, нужно определить при подготовке проекта.

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#Юлия Истомина#Поликлиника#Детская поликлиника#Капремонт#Проект#Минздрав#Модернизация#Медицина#Город#Новости#Омск
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