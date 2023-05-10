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В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова

10 мая 2023, 08:16
Фото: 1MI
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Проектирование этого участка дороги — один из пунктов соглашения, заключенного между облправительством, администрацией Омска и застройщиком.

Городу55 стало известно, что ООО «Брусника. Специализированный застройщик», зарегистрированное в Екатеринбурге, получило положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции дороги по улице Шаронова. Речь идет об участке от бульвара Архитекторов до улицы Перелета.

Подготовкой проектной документации для «Брусники» занималось общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект», его гендиректором и одним из учредителей является Дмитрий Дудко.

В пресс-службе «Брусники» Городу55 рассказали, что проектирование этого участка дороги было одним из пунктов соглашения между областным правительством, администрацией Омска и застройщиком.

«Дорогу Брусника проектировала по техническим условиям, с учетом анализа транспортной модели города и мастер-плана проекта „Кварталы Драверта“. Подрядчика по строительству и сроки будет определять администрация Омской области», — уточнили в пресс-службе.

У застройщика также уже готов проект квартальных проездов внутри района «Кварталы Драверта». Ожидается, что их строительство стартует уже в этом году. Работы будут вестись за счет бюджетных средств и силами подрядчиков, которых определят на аукционах.

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#Юлия Истомина#Застройщик#Брусника#Квартал Драверта#Реконструкция#Ремонт дорог#Проект#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск
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