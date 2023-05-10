В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Городу55 стало известно, что ООО «Брусника. Специализированный застройщик», зарегистрированное в Екатеринбурге, получило положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции дороги по улице Шаронова. Речь идет об участке от бульвара Архитекторов до улицы Перелета.
Подготовкой проектной документации для «Брусники» занималось общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект», его гендиректором и одним из учредителей является Дмитрий Дудко.
В пресс-службе «Брусники» Городу55 рассказали, что проектирование этого участка дороги было одним из пунктов соглашения между областным правительством, администрацией Омска и застройщиком.
«Дорогу Брусника проектировала по техническим условиям, с учетом анализа транспортной модели города и мастер-плана проекта „Кварталы Драверта“. Подрядчика по строительству и сроки будет определять администрация Омской области», — уточнили в пресс-службе.
У застройщика также уже готов проект квартальных проездов внутри района «Кварталы Драверта». Ожидается, что их строительство стартует уже в этом году. Работы будут вестись за счет бюджетных средств и силами подрядчиков, которых определят на аукционах.