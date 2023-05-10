В Нефтяниках собираются капитально отремонтировать омскую больницу № 3

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Трехэтажное здание поликлиники «Городской больницы № 3» в Советском округе на улице Энергетиков ждет капитальный ремонт.
Городу55 стало известно, что проектную документацию разработало общество с ограниченной ответственностью «Синкос». Фирмой, зарегистрированной в Сургуте, руководит и владеет Антон Охотник. Проект уже получил положительное заключение экспертизы от АО «Государственная экспертиза Омской области».
Ранее Город55 рассказывал, что руководство «Детской городской больницы № 8» ищет подрядчика для разработки проекта капремонта здания на Куйбышева, 29. На эти цели выделили 1,6 млн рублей. Сам капремонт состоится только в следующем году.