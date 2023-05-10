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Published Сегодня, 12:07

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В Нефтяниках собираются капитально отремонтировать омскую больницу № 3

10 мая 2023, 12:07
Фото: 1MI
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Проект получил положительное заключение экспертизы.

Трехэтажное здание поликлиники «Городской больницы № 3» в Советском округе на улице Энергетиков ждет капитальный ремонт.

Городу55 стало известно, что проектную документацию разработало общество с ограниченной ответственностью «Синкос». Фирмой, зарегистрированной в Сургуте, руководит и владеет Антон Охотник. Проект уже получил положительное заключение экспертизы от АО «Государственная экспертиза Омской области».

Ранее Город55 рассказывал, что руководство «Детской городской больницы № 8» ищет подрядчика для разработки проекта капремонта здания на Куйбышева, 29. На эти цели выделили 1,6 млн рублей. Сам капремонт состоится только в следующем году.

В Омске ищут подрядчика для подготовки проекта капремонта детской поликлиники № 8
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#Юлия Истомина#Капремонт#Поликлиника#Больница#Медицина#Проект#Город#Новости#Омск
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