В Госдуме возмущены серией "Гриффинов" о пьянстве в Челябинске

Яна Лантратова также подчеркнула, что не стала бы показывать мультфильм своему сыну. Вместо этого она предложила бы ребенку информацию о достопримечательностях Челябинского региона, которая поможет лучше узнать этот стратегический промышленный центр, где имеются театры и симфонический оркестр, где работают продюсеры, создавшие такие увлекательные проекты, как «Чебурашка» и «Холопы».