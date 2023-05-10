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В Госдуме возмущены серией "Гриффинов" о пьянстве в Челябинске

10 мая 2023, 15:34
Фото: 1MI
Депутаты нижней палаты парламента с возмущением отозвались об эпизоде мультипликационного сериала «Гриффины», где рассказывают о жителях Челябинска, которые якобы злоупотребляют алкоголем.

Как сообщает News.ru, на этот факт обратила внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению  Яна Лантратова. Она оценила данный эпизод «Гриффинов» как оскорбительный и оторванный от реальности. Лантратова потребовала запретить показ обсуждаемой серии в эфире российских телеканалов, поскольку, по мнению депутата, это видео является ничем иным, как свидетельством ведения целенаправленной работы и информационной войны против РФ.

Яна Лантратова также подчеркнула, что не стала бы показывать мультфильм своему сыну. Вместо этого она предложила бы ребенку информацию о достопримечательностях Челябинского региона, которая поможет лучше узнать этот стратегический промышленный центр, где имеются театры и симфонический оркестр, где работают продюсеры, создавшие такие увлекательные проекты, как «Чебурашка» и «Холопы».

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