Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Как сообщает News.ru, на этот факт обратила внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она оценила данный эпизод «Гриффинов» как оскорбительный и оторванный от реальности. Лантратова потребовала запретить показ обсуждаемой серии в эфире российских телеканалов, поскольку, по мнению депутата, это видео является ничем иным, как свидетельством ведения целенаправленной работы и информационной войны против РФ.
Яна Лантратова также подчеркнула, что не стала бы показывать мультфильм своему сыну. Вместо этого она предложила бы ребенку информацию о достопримечательностях Челябинского региона, которая поможет лучше узнать этот стратегический промышленный центр, где имеются театры и симфонический оркестр, где работают продюсеры, создавшие такие увлекательные проекты, как «Чебурашка» и «Холопы».