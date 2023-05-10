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Уже не впервой. В центре Омска ночью загорелась трехэтажная гостиница

10 мая 2023, 05:38
Фото: Город55
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В Омске ночью на Северной горела гостиница с кафе

В здании сработала пожарная сигнализация, так что спасатели своевременно узнали о возгорании.

Трехэтажный гостиничный комплекс с цокольным этажом «Сюник» загорелся сегодня ночью, 10 мая. Он находится на 24-й Северной. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 02:16. Здание оборудование пожарной сигнализацией, которая в нужный момент сработала.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил крышу здания. К 03:34 пожар удалось ликвидировать. Со стихией боролись 26 человек на шести спецмашинах. Не обошлось без повреждений кровли — пламя развернулось на площади 25 кв м. О точном материальном ущербе в министерстве готовы сказать позже, как и о причинах пожара. Известно, что никто не пострадал.

Представители гостиничного комплекса в разговоре с Городом55 попросили отложить разговор о произошедшем. Напомним, что в «Сюнике» уже случался пожар. Летом 2020 года во время ремонта здания загорелись утеплитель и обшивка. Пострадавших в пожаре не было — строители вовремя выбрались. Площадь возгорания составила 500 кв м.

В центре Омска 66 пожарных тушили трёхэтажное здание
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#Алина Ясинская#Пожары#Гостиница#Кафе#Происшествия#Новости#Омск
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