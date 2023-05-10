Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил крышу здания. К 03:34 пожар удалось ликвидировать. Со стихией боролись 26 человек на шести спецмашинах. Не обошлось без повреждений кровли — пламя развернулось на площади 25 кв м. О точном материальном ущербе в министерстве готовы сказать позже, как и о причинах пожара. Известно, что никто не пострадал.