Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Трехэтажный гостиничный комплекс с цокольным этажом «Сюник» загорелся сегодня ночью, 10 мая. Он находится на 24-й Северной. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 02:16. Здание оборудование пожарной сигнализацией, которая в нужный момент сработала.
Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил крышу здания. К 03:34 пожар удалось ликвидировать. Со стихией боролись 26 человек на шести спецмашинах. Не обошлось без повреждений кровли — пламя развернулось на площади 25 кв м. О точном материальном ущербе в министерстве готовы сказать позже, как и о причинах пожара. Известно, что никто не пострадал.
Представители гостиничного комплекса в разговоре с Городом55 попросили отложить разговор о произошедшем. Напомним, что в «Сюнике» уже случался пожар. Летом 2020 года во время ремонта здания загорелись утеплитель и обшивка. Пострадавших в пожаре не было — строители вовремя выбрались. Площадь возгорания составила 500 кв м.