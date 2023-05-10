Уже 18 очагов. В двух селах Омской области нашли новые очаги бешенства

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что в регионе зарегистрировали новые очаги бешенства. А всего в текущем году выявили 18 очагов.
В селе Красная горка Омского района обнаружили вирус бешенства у собаки, а в селе Низовое Муромцевского района — у крупного рогатого скота. Исследование проводили в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория». В связи с этим населенные пункты объявили неблагополучными и ввели карантин.
Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. Отметим, что прошлом году в регионе зарегистрировали всего 5 очагов бешенства.
Напомним, что недавно в деревне Красный яр выявили вирус бешенства у домашней собаки. Животное сторожило хозяйственный двор сельчан.