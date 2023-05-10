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Уже 18 очагов. В двух селах Омской области нашли новые очаги бешенства

10 мая 2023, 10:37
Фото: Город55
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В Омской области обнаружили бешенство у собаки и рогатого скота

Вирус бешенства нашли в селах Красная горка и Низовое.

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что в регионе зарегистрировали новые очаги бешенства. А всего в текущем году выявили 18 очагов.

В селе Красная горка Омского района обнаружили вирус бешенства у собаки, а в селе Низовое Муромцевского района — у крупного рогатого скота. Исследование проводили в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория». В связи с этим населенные пункты объявили неблагополучными и ввели карантин.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. Отметим, что прошлом году в регионе зарегистрировали всего 5 очагов бешенства.

Напомним, что недавно в деревне Красный яр выявили вирус бешенства у домашней собаки. Животное сторожило хозяйственный двор сельчан.

Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
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#Ксения Карагодина#Бешенство#Карантин#Общество#Город#Происшествия#Животные#Домашние животные#Дикие животные#Новости#Омск#Омская область
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