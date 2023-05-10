Уже 18 очагов. В двух селах Омской области нашли новые очаги бешенства

В селе Красная горка Омского района обнаружили вирус бешенства у собаки, а в селе Низовое Муромцевского района — у крупного рогатого скота. Исследование проводили в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория». В связи с этим населенные пункты объявили неблагополучными и ввели карантин.