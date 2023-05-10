Устроили праздник сами. Омичи запустили во дворе дома салют в честь Дня Победы

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Поздно вечером 9 мая в одном из дворов Левобережья неравнодушные омичи решили организовать салют в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сумеречное небо озарили залпы салюта, что доставило удовольствие не только организаторам шоу, но и их соседям.
Таким образом горожане поддержали традицию ежегодного фейерверка в честь Дня Победы. Ранее стало известно о том, что праздничного салюта на 9 Мая в Омске не будет. Его решили отменить, хотя уже был найден подрядчик на организацию представления и определены точки запуска.
В этом году также не было традиционного шествия «Бессмертного полка». Находчивые омичи организовали альтернативный вариант и устроили «мотополк». Кроме того, с портретами героев Великой Отечественной войны вышли омичи и на палубы яхт в рамках водного шествия. Не остался в стороне и новый парк «Вокруг света», где вечером в день праздника запустили иллюминацию на колесе обозрения.
Узнать, как в целом прошел День Победы в Омске в 2023 году, можно по ссылке ниже.