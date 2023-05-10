Устроили праздник сами. Омичи запустили во дворе дома салют в честь Дня Победы

В этом году также не было традиционного шествия «Бессмертного полка». Находчивые омичи организовали альтернативный вариант и устроили «мотополк». Кроме того, с портретами героев Великой Отечественной войны вышли омичи и на палубы яхт в рамках водного шествия. Не остался в стороне и новый парк «Вокруг света», где вечером в день праздника запустили иллюминацию на колесе обозрения.