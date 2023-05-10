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Устроили праздник сами. Омичи запустили во дворе дома салют в честь Дня Победы

10 мая 2023, 09:01
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи организовали во дворе дома салют в честь Дня Победы

Горожане решили не оставаться без праздничного фейерверка и устроили его своими силами.

Поздно вечером 9 мая в одном из дворов Левобережья неравнодушные омичи решили организовать салют в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сумеречное небо озарили залпы салюта, что доставило удовольствие не только организаторам шоу, но и их соседям.

Таким образом горожане поддержали традицию ежегодного фейерверка в честь Дня Победы. Ранее стало известно о том, что праздничного салюта на 9 Мая в Омске не будет. Его решили отменить, хотя уже был найден подрядчик на организацию представления и определены точки запуска.

В этом году также не было традиционного шествия «Бессмертного полка». Находчивые омичи организовали альтернативный вариант и устроили «мотополк». Кроме того, с портретами героев Великой Отечественной войны вышли омичи и на палубы яхт в рамках водного шествия. Не остался в стороне и новый парк «Вокруг света», где вечером в день праздника запустили иллюминацию на колесе обозрения.

Узнать, как в целом прошел День Победы в Омске в 2023 году, можно по ссылке ниже.

Радость со слезами на глазах. Как в Омске прошел Парад Победы
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Салют#День Победы в Омске#День Победы#Фейерверк#Новости#Омск#Видео
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