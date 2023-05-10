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Умер на месте. Пьяный житель Калачинска попал под грузовой состав в Омской области

10 мая 2023, 07:06
Фото: Город55
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В Омской области грузовой состав задавил пьяного мужчину

Трагедия на железной дороге случилась на станции «Калачинская».

Инцидент произошел в один из вечеров на минувших выходных. Погибшим оказался 57-летний житель Калачинска. Мужчина находился в железнодорожной колее на станции рядом со своим городом.

По информации транспортных полицейских, он был пьян. В это время на участке двигался маневровый локомотив. Мужчина попал под состав и от полученных травм скончался на месте происшествия. Для проведения процессуальной проверки материалы этого дела передадут работникам Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее Город55 писал о 51-летней женщине, которая хотела срезать путь и вышла на железную дорогу. Несчастный случай произошел на станции «Универсальная».

Отметим, что на путях не так давно произошло ДТП с грузовым автомобилем. Водитель «ГАЗели» нарушил ПДД, из-за чего в машину врезался локомотив. В омской Госавтоинспекции Городу55 сообщили подробности аварии.

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#Алина Ясинская#Смерть#Железная дорога#Пьяный мужчина#Происшествия#Новости#Омская область
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