Умер на месте. Пьяный житель Калачинска попал под грузовой состав в Омской области

По информации транспортных полицейских, он был пьян. В это время на участке двигался маневровый локомотив. Мужчина попал под состав и от полученных травм скончался на месте происшествия. Для проведения процессуальной проверки материалы этого дела передадут работникам Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.