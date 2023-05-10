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Циклон над Камчаткой: ожидаются дожди, снег и порывистый ветер

10 мая 2023, 09:17
Юг Камчатки столкнется с циклоном с 11 мая, вызывая дожди, снег и порывы ветра, говорят синоптики. Согласно прогнозам Камчатгидромета, циклон приблизится к полуострову днем и пройдет по восточному побережью к Беринговому морю.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь вечером 11 мая в Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах, а в Мильковском, Быстринском и Усть-Камчатском районах ожидаются осадки со снегом ночью на 12 мая. Также синоптики предупреждают о порывистом восточном ветре в южной части Камчатки вечером 11 мая и ночью 12 мая. Днем синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь со снегом. Кроме того, циклон повлияет на северо-восточные районы - Карагинский и Олюторский, где 12 мая днем ожидается мокрый снег, пишет ФедералПресс.

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