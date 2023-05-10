Циклон над Камчаткой: ожидаются дожди, снег и порывистый ветер

Синоптики прогнозируют небольшой дождь вечером 11 мая в Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах, а в Мильковском, Быстринском и Усть-Камчатском районах ожидаются осадки со снегом ночью на 12 мая. Также синоптики предупреждают о порывистом восточном ветре в южной части Камчатки вечером 11 мая и ночью 12 мая. Днем синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь со снегом. Кроме того, циклон повлияет на северо-восточные районы - Карагинский и Олюторский, где 12 мая днем ожидается мокрый снег, пишет ФедералПресс.