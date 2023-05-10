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Цены на авиабилеты растут. Как воспользоваться субсидируемыми и льготными билетами

10 мая 2023, 08:15
Фото: 1MI
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Кто и куда может улететь по льготным и субсидируемым авиабилетам

Цены на авиабилеты выросли с начала года на 20%. Такие данные публикует Росстат. Разбираемся, что такое субсидируемые билеты, кто и куда может улететь за государственный счёт, и хватит ли мест всем желающим.

В середине апреля замминистра транспорта Игорь Чалик, со ссылкой на авиакомпании, заявил о возможном росте цен на билеты. Подорожание ждут к лету на 15-30%. Чиновник объяснил это дефицитом госсубсидий. Следом Игорь Чалик рассказал об увеличении стоимости авиаперевозок на 5,3% за текущий год. Такие цифры представило Минэкономразвития.

Выходом из сложившейся ситуации остается поиск субсидируемых авиабилетов, часть стоимости которых оплачивает государство. Программы поддержки пассажирских авиаперевозок в России можно разделить на три основные части: субсидирование региональных перевозок в обход Москвы, льготы для отдельных категорий граждан и «плоские» тарифы от «Аэрофлота». В тонкостях разбирались «Новые известия».

Доступные билеты в регионы

Лететь из Сибири в отпуск на Кавказ, или, скажем, из Новосибирска в Челябинск через Москву долго, дорого и неудобно. Сами авиакомпании летать напрямую в небольшие и отдаленные города не хотят. Спрос не велик. Дешевые билеты продавать не выгодно, а дорогие не по карману пассажирам. Здесь и должны прийти на помощь госсубсидии.

Еще в прошлом году Росавиация утвердила перечень льготных маршрутов на 2023 год, которые связывают регионы в обход Москвы. И набралось таких маршрутов целых 308.

Экономия на билетах. Сравнение цен на перелеты по России

Средняя стоимость полета эконом-классом составляет 6400 рублей из расчета на тысячу километров пути, публикует данные Росстат на 5 мая 2023 года. Сравним цены на билеты с субсидиями и без.

Без субсидий, авиабилеты стоят значительно дороже. Но поддержку субсидируемых перелетов решено было сократить. Изначально правительство планировало направить на субсидируемые билеты 9 млрд рублей. Теперь сумма уменьшилась на 17% — до 7,5 млрд рублей.

Сокращение субсидий скажется не только на пассажирах, но и на регионах — снижается туристический потенциал. Поэтому почти всегда более 50% субсидии оплачиваются за счет регионального бюджета. Так, например, Вологодская область оплачивает 51% субсидии на маршрут Санкт-Петербург — Вологда, а Дагестан — на маршрут из Надыма в Махачкалу.

С похожей ситуаций столкнулись в 2022 году. Потратить на льготные перевозки планировалось 9 млрд, в итоге сумма уменьшилась до 7,8 млрд. В прошлом году субсидируемыми авиаперелетами воспользовались 2,7 млн человек — менее 2% от всего населения России. В этом году из-за сокращения программы поддержки уже отменили 10612 рейсов, 4947 из них приходится на труднодоступные регионы.

Кому доступны льготные авиабилеты в 2023 году

Программа для особых льготных категорий работает иначе: она, наоборот, охватывает ключевые направления, связывающие крупнейшие города России. И Москва тут не исключение. Хотите купить билет из Москвы во Владивосток по льготной цене? Тогда вам придется проверить, попадаете ли вы в особую категорию льготников.

Куда можно улететь по льготным билетам

Льготные авиабилеты не ограничиваются исключительно региональными перелетами. Всего разработано 154 маршрута, из них 21 для жителей ДФО и 6 для отдыхающих в «Океане» детей. Льготные тарифы связывают самые крупные и популярные города.

По льготным тарифам летать выгоднее, чем по субсидируемым. И здесь уже не надо гадать, какая выходит экономия: льготные билеты продаются параллельно с билетами за полную стоимость.

Не удивительно, что при такой разнице в стоимости, пассажиры скупают льготные билеты. Правительству даже пришлось ввести ограничение: не более 4 билетов на одного льготника в год.

Результат ажиотажа — дефицит льготных билетов. Льготные билеты для дальневосточников из Владивостока и Хабаровска в Москву на ближайшие даты закончились еще в первой половине апреля — уже тогда ближайшей датой вылета было 17 июля. Все июньские билеты из Читы в Сочи тоже были раскуплены в апреле.

Такая ситуация повторяется ежегодно. Субсидируемые билеты заканчиваются и пропадают из продажи. А потом появляются вновь. Пассажирам в поисках дешевых билетов приходится следить за сайтами авиакомпаний. Особенно отличился «Аэрофлот» с многочасовыми очередями за льготными билетами.

Плоские тарифы в 2023 году

Программа стимулирования авиаперевозок у «Аэрофлота» предусматривает полеты из Москвы во Владивосток, Камчатку, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Калининград. Так называемые, «плоские» тарифы. Принцип прост — цена на такие билеты фиксирована и не зависит от даты полета. К примеру рейс Москва-Владивосток обойдется пассажиру в 17 тысяч рублей, туда-обратно — 28,4 тысяч рублей.

В правительстве утверждают, что «Аэрофлот» теряет на «плоских» тарифах 9 млрд рублей в год. На самом деле нет. Господдержка авиакомпаний в 2022 году составила 100 млрд рублей, из которых больше четверти, 26 млрд, ушло «Аэрофлоту». В 2023 году объем поддержки перевозчиков государством пока не определен.

В настоящее время субсидии авиакомпаниям охватывают только зимний период. И оцениваются они в 25,3 млрд рублей — в 4 раза меньше прошлогодних. Решение о продлении субсидий и выделении дополнительных денег государством еще не принято. Сектор, наверняка, профинансируют. Иначе отмена субсидий приведет к транспортному коллапсу. Но пока деньги не поступили, ни что не мешает авиакомпаниям увеличить стоимость билетов. О чем и предупреждают чиновники. Рост цен на 20% — это только начало. Так что авиабилеты скоро станут еще дороже.

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