В настоящее время субсидии авиакомпаниям охватывают только зимний период. И оцениваются они в 25,3 млрд рублей — в 4 раза меньше прошлогодних. Решение о продлении субсидий и выделении дополнительных денег государством еще не принято. Сектор, наверняка, профинансируют. Иначе отмена субсидий приведет к транспортному коллапсу. Но пока деньги не поступили, ни что не мешает авиакомпаниям увеличить стоимость билетов. О чем и предупреждают чиновники. Рост цен на 20% — это только начало. Так что авиабилеты скоро станут еще дороже.