Суд отказался банкротить «Сибирско-Уральского бройлера»

Как уже писал Город55, «Лион» занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами, его офис расположен в Чите. Первое заявление о признании «Сибирско-Уральского бройлера» было подано еще в прошлом году, но суд оставил его без движения из-за процедурных нарушений. Теперь у «Лиона» есть теоретическая возможность оспорить прекращение дела в течение 10 дней.