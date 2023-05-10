Суд отказался банкротить «Сибирско-Уральского бройлера»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
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Updated Сегодня, 10:45
Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу о банкротстве мясоперерабатывающей компании «Сибирско-Уральский бройлер», возбужденном по заявлению ООО «Лион». Судья Губина определила: производство прекратить. Пока опубликована только резолютивная часть этого решения.
Как уже писал Город55, «Лион» занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами, его офис расположен в Чите. Первое заявление о признании «Сибирско-Уральского бройлера» было подано еще в прошлом году, но суд оставил его без движения из-за процедурных нарушений. Теперь у «Лиона» есть теоретическая возможность оспорить прекращение дела в течение 10 дней.
ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализируется на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». Еще в 2021 году появились сведения о начале процедуры ликвидации этой компании.