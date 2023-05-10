Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Изображение материала

Суд отказался банкротить «Сибирско-Уральского бройлера»

10 мая 2023, 10:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Иск о признании фирмы несостоятельным должником подавал кредитор из Читы.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу о банкротстве мясоперерабатывающей компании «Сибирско-Уральский бройлер», возбужденном по заявлению ООО «Лион». Судья Губина определила: производство прекратить. Пока опубликована только резолютивная часть этого решения.

Как уже писал Город55, «Лион» занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами, его офис расположен в Чите. Первое заявление о признании «Сибирско-Уральского бройлера» было подано еще в прошлом году, но суд оставил его без движения из-за процедурных нарушений. Теперь у «Лиона» есть теоретическая возможность оспорить прекращение дела в течение 10 дней.

ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализируется на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». Еще в 2021 году появились сведения о начале процедуры ликвидации этой компании.

 

Фирма из Читы все-таки банкротит «Сибирско-Уральского бройлера»
Узнать подробнее
#Суд#Бизнес#Новости#Сибирско-Уральский бройлер#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41