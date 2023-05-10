Стало известно, сколько лет омичам нужно копить, чтобы купить квартиру

Омск оказался на 61 месте в рейтинге по количеству лет, потраченных на то, чтобы накопить на жилье. Аналитики выяснили, что омичам придется откладывать всю зарплату на протяжении 11 лет и 7 месяцев, чтобы накопить на «двушку».