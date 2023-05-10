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Стало известно, сколько лет омичам нужно копить, чтобы купить квартиру

10 мая 2023, 12:13
Фото: Город55
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Средний срок накопления по России — 8 лет и 3 месяца.

Омск оказался на 61 месте в рейтинге по количеству лет, потраченных на то, чтобы накопить на жилье. Аналитики выяснили, что омичам придется откладывать всю зарплату на протяжении 11 лет и 7 месяцев, чтобы накопить на «двушку».

Федеральный портал «Мир квартир» уточнил, что для расчетов брали среднюю зарплату омичей — 46,5 тысяч рублей (по данным Росстата) и среднюю стоимость двухкомнатной квартиры — 6,5 млн рублей.

Кстати, быстрее всех накопят на квартиру жители Мурманской области. Им нужно откладывать деньги всего 5 лет и 1 месяц. А средний срок накопления по России — 8 лет и 3 месяца.

В исследовании отметили, что доступность жилья в России заметно снизилась. Заработная плата выросла лишь на 30%, а вот цена на новостройки взлетела на 68%.

Напомним, что всего за год квартиры в омских новостройках подорожали на 21%. Теперь средняя цена за квадратный метр составляет почти 100 тысяч рублей. Кроме того, выросли цены и на вторичной рынке недвижимости.

Стало известно, сколько омичам нужно потратить времени, чтобы накопить на машину
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#Ксения Карагодина#Недвижимость#Квартира#Покупка жилья#Покупка#Деньги#Зарплата#Средняя зарплата#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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