Серхио Бускетс покидает "Барселону"

Бускетс, который прошел через молодежную академию клуба, играет за "Барселону" с 2008 года и выиграл Лигу чемпионов трижды. Поскольку контракт игрока с клубом заканчивается в конце сезона, он может покинуть команду на пике своей карьеры, особенно учитывая, что "Барселона" близка к завоеванию титула в Ла Лиге в ближайшие выходные.