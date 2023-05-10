Серхио Бускетс покидает "Барселону"

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Хотя главный тренер команды, Хави, хотел, чтобы Бускетс остался, клуб был готов продлить контракт игрока только при условии снижения его зарплаты на 30%, на что Бускетс отказался. Тем не менее, есть вероятность, что Хави попытается переубедить его, пишет Pravda.Ru
Бускетс, который прошел через молодежную академию клуба, играет за "Барселону" с 2008 года и выиграл Лигу чемпионов трижды. Поскольку контракт игрока с клубом заканчивается в конце сезона, он может покинуть команду на пике своей карьеры, особенно учитывая, что "Барселона" близка к завоеванию титула в Ла Лиге в ближайшие выходные.