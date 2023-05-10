Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Серхио Бускетс покидает "Барселону"

10 мая 2023, 10:04
Согласно сообщению Marca, Серхио Бускетс, полузащитник футбольного клуба "Барселона", принял решение оставить команду. Официальное заявление ожидается в ближайшее время, однако Бускетс уже сообщил своим товарищам по команде о своих намерениях.

Хотя главный тренер команды, Хави, хотел, чтобы Бускетс остался, клуб был готов продлить контракт игрока только при условии снижения его зарплаты на 30%, на что Бускетс отказался. Тем не менее, есть вероятность, что Хави попытается переубедить его, пишет Pravda.Ru

Бускетс, который прошел через молодежную академию клуба, играет за "Барселону" с 2008 года и выиграл Лигу чемпионов трижды. Поскольку контракт игрока с клубом заканчивается в конце сезона, он может покинуть команду на пике своей карьеры, особенно учитывая, что "Барселона" близка к завоеванию титула в Ла Лиге в ближайшие выходные.

Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41