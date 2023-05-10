Роспотребнадзор: руководство киоска виновно в отравлении шаурмой в Мелеузе

Лабораторные исследования показали наличие возбудителя острой кишечной инфекции - норовируса - у сотрудника заведения и в пищевых продуктах, используемых для приготовления блюда, пишет ФедералПресс. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, а пострадавшие находятся под медицинским наблюдением в удовлетворительном состоянии. Новых случаев острой кишечной инфекции среди жителей Мелеуза не было зарегистрировано.