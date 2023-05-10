РЭО представил конвертер кодов товаров и отходов для реализации реформы РОП

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конвертер станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей и утилизаторов. Первые смогут разобраться, какое предприятие может утилизировать их отходы, а вторым станет понятно, кому предлагать свои услуги. Кроме того, как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, предприятия не смогут выпускать упаковку, например из вспененного полистирола, а отчитаться ПЭТ-бутылкой, как это было ранее.
«Теперь не останется вопросов, что есть продукция, получаемая в результате утилизации. Наконец, исчезнет извечный вопрос: что должно быть произведено в результате утилизации, например шин, — чипса или крошка», — отметил Буцаев.
Как сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, конвертер включает более 15 тысяч позиций. Каждому товару и упаковке на производстве присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы имеют код в соответствии с ФККО. Модуль автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем — к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов. Забралов отметил, что информационный модуль поможет пользователям разобраться в системе. Он добавил, что на данном этапе необходимо получать обратную связь от отрасли, чтобы избежать ошибок.
Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал, что конвертер поможет компаниям разобраться, как им исполнять свою ответственность в рамках РОП. Он отметил, что конвертер сделан интуитивно понятным.
«Производителю или импортеру нужно будет просто выбрать из установленного перечня кодов ОКПД выпускаемый им товар (упаковку), далее будет показан перечень кодов отходов по ФККО, которые могут быть утилизированы в рамках РОП, и коды ОКПД товаров, которые могут быть произведены в результате утилизации. Это упростит не только администрирование для контролирующего органа, но и поможет субъектам РОП в исполнении их обязанности по утилизации отходов», — сообщил Буров.