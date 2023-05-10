РЭО представил конвертер кодов товаров и отходов для реализации реформы РОП

«Производителю или импортеру нужно будет просто выбрать из установленного перечня кодов ОКПД выпускаемый им товар (упаковку), далее будет показан перечень кодов отходов по ФККО, которые могут быть утилизированы в рамках РОП, и коды ОКПД товаров, которые могут быть произведены в результате утилизации. Это упростит не только администрирование для контролирующего органа, но и поможет субъектам РОП в исполнении их обязанности по утилизации отходов», — сообщил Буров.