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РЭО объявил даты своих мероприятий на НМЭК-2023

10 мая 2023, 11:22
Российский экологический оператор (РЭО) и Минприроды России проведут 25 - 27 мая 2023 года экопросветительские мероприятия в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что планируется организовать показ документальной ленты об экономике замкнутого цикла, снятой вместе с Первым каналом. Также запланированы показ апсайклинг-коллекции, одежды из вторсырья, выставка на тему экологии и отходов совместно с галереей «Триумф».

«Кроме того, в 50 регионах пройдут субботники «Убери за собой», в Петербурге — экозабег в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», а на территории НМЭК будет работать мастерская переработки «Зеленый фургон», — добавил Буцаев.

Также при поддержке РЭО, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках конгресса пройдет экофестиваль кино, организованный Минкультуры РФ. Фильмы будут показаны с 20 по 23 мая в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход».

Как отметил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, во время экопросветительских акций люди больше узнают об отрасли по обращению с отходами, об экономике замкнутого цикла, и это будет интересно.

Представители РЭО поставили задачу сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на население. Цель заключается в том, чтобы к 2030 году объем сортировки отходов составлял 100%, а объем направляемого на свалку мусора сократился вполовину. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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