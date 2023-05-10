РЭО объявил даты своих мероприятий на НМЭК-2023

Представители РЭО поставили задачу сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на население. Цель заключается в том, чтобы к 2030 году объем сортировки отходов составлял 100%, а объем направляемого на свалку мусора сократился вполовину. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.