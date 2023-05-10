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Проект дороги к новому ЖК на Левобережье в Омске прошел экспертизу

10 мая 2023, 11:26
Фото: 1MI
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Разработкой проекта занимается «Автодорпроект».

Проект дороги на улице Дергачева к новому ЖК «Зеленая Река» на Левобережье в Омске прошел экспертизу, сообщили сегодня, 10 мая, в региональном минтрансе. Трасса пройдет от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской.

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством области, мэрией Омска и застройщиком «Эталон». Согласно документу, часть квартир в новых домах ЖК «Зеленая Река» передадут в фонд региона для обеспечения жильем льготников. Помимо дороги, девелопер обязуется спроектировать социальные объекты.

Документация но новую дорогу получила положительное заключение Госэкспертизы. Проект разрабатывает компания «Автодорпроект». Дорога будет представлять из себя четырехполосную магистраль длиной 1 км. На отрезке появятся 4 автобусные остановки.

Напомним, в начале мая омская прокуратура нашла нарушения на стройплощадках новых микрорайонов. Проекты не соответствуют генплану города. Недочеты выявили на в жилых комплексах «Кузьминки», «Снегири», «Амурский-2», «Кварталы Драверта» и «Прибрежный-2». Ведомство внесло представления первому заместителю председателя правительства Омской области Дмитрию Ушакову и мэру Омска Сергею Шелесту.

Ушакову и Шелесту внесли представления за нарушения на омских стройках
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#Евгений Игишев#Дорога#Строительство дороги#Левобережье#Эталон#Город#Омск
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