Проект дороги к новому ЖК на Левобережье в Омске прошел экспертизу

Проект дороги на улице Дергачева к новому ЖК «Зеленая Река» на Левобережье в Омске прошел экспертизу, сообщили сегодня, 10 мая, в региональном минтрансе. Трасса пройдет от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской.