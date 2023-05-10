В пятницу, 12 мая, ночью температура опустится до +1... +6 градусов, местами до -4. Небольшой дождь будет идти и ночью, и днем. В светлое время суток воздух прогреется до +11... +16 градусов. Ветер сменит направление на северное и задует со скоростью 7-12 м/с.