Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Так, по прогнозам синоптиков, три ближайших дня будут достаточно дождливыми и прохладными.
Сегодня днем, 10 мая, воздух прогреется до +14… +19 градусов. Осадков в этот день не обещают. Юго-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
Завтра ночью, 11 мая, столбик термометра покажет +4... +9 градусов, при прояснении будет -1. Небольшой дождь начнется ночью и продолжится в светлое время суток. Днем температура воздуха составит +12... +17 градусов, местами +22. Порывы северо-восточного ветра будут на уровне 6-11 м/с. Максимальная скорость ветра - 17 м/с.
В пятницу, 12 мая, ночью температура опустится до +1... +6 градусов, местами до -4. Небольшой дождь будет идти и ночью, и днем. В светлое время суток воздух прогреется до +11... +16 градусов. Ветер сменит направление на северное и задует со скоростью 7-12 м/с.