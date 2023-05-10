Полиция проверит объявление о сборе денег на похороны новорожденной на Камчатке

Как выяснилось, автором объявления оказалась сотрудница местной администрации, находящаяся в декретном отпуске, пишет ФедералПресс. В начале мая эксперты установили, что девочка родилась мертвой, а матерью оказалась жительница села Алеур. Жители поселка обратились в полицию, после того как в телеграм-каналах появилась информация о сборе средств на похороны ребенка. В администрации сообщили, что тело девочки до сих пор находится на экспертизе и никакого сбора средств не объявляли. Позже выяснилось, что автор объявления работает в администрации, но в данный момент находится в декретном отпуске. Женщина заявила, что родители умершей девочки попросили ее о сборе денег.