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Полиция проверит объявление о сборе денег на похороны новорожденной на Камчатке

10 мая 2023, 09:16
Жители поселка Чернышевск в России обратились в полицию после того, как появилось объявление о сборе средств на похороны новорожденной девочки, тело которой было найдено на полигоне бытовых отходов.

Как выяснилось, автором объявления оказалась сотрудница местной администрации, находящаяся в декретном отпуске, пишет ФедералПресс. В начале мая эксперты установили, что девочка родилась мертвой, а матерью оказалась жительница села Алеур. Жители поселка обратились в полицию, после того как в телеграм-каналах появилась информация о сборе средств на похороны ребенка. В администрации сообщили, что тело девочки до сих пор находится на экспертизе и никакого сбора средств не объявляли. Позже выяснилось, что автор объявления работает в администрации, но в данный момент находится в декретном отпуске. Женщина заявила, что родители умершей девочки попросили ее о сборе денег.

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