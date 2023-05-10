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Показатели превышены в 17 раз. Специалисты рассказали о загрязнении воздуха в Омске

10 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI
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В Омске в 17 раз превышена концентрация твердых частиц в воздухе

По прогнозам, качество воздуха не улучшится, как минимум, до 16 мая.

В Омске концентрация твердых микрочастиц в воздухе по состоянию на 10 мая в 17,3 раза превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения показатели. Данные приводит сервис по анализу качества воздуха IQAir на основании спутниковых исследований.

Уровень качества воздуха в Омске соответствует значению 167, что является вредным. Концентрация твердых микрочастиц составляет 86,3 мкг/м³. По прогнозам специалистов сервиса, качество воздуха не улучшится, как минимум, до 16 мая.

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Скриншот
Фото: IQAir

Омичам советуют закрывать окна, пользоваться маской на улице и избегать физических нагрузок на открытом воздухе.

Напомним, 8 мая Омск затянула плотная дымовая завеса. Местные жители в социальных сетях жаловались на качество воздуха. В региональном минприроды объяснили, что всему виной лесные и ландшафтные пожары, которые бушуют как в Омской области, так и в соседних регионах. Позже в Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

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#Евгений Игишев#Воздух#Грязный воздух#Экология#Экология55#ВОЗ#Город#Омск#Омская область
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