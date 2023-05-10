Показатели превышены в 17 раз. Специалисты рассказали о загрязнении воздуха в Омске

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Омске концентрация твердых микрочастиц в воздухе по состоянию на 10 мая в 17,3 раза превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения показатели. Данные приводит сервис по анализу качества воздуха IQAir на основании спутниковых исследований.
Уровень качества воздуха в Омске соответствует значению 167, что является вредным. Концентрация твердых микрочастиц составляет 86,3 мкг/м³. По прогнозам специалистов сервиса, качество воздуха не улучшится, как минимум, до 16 мая.
Омичам советуют закрывать окна, пользоваться маской на улице и избегать физических нагрузок на открытом воздухе.
Напомним, 8 мая Омск затянула плотная дымовая завеса. Местные жители в социальных сетях жаловались на качество воздуха. В региональном минприроды объяснили, что всему виной лесные и ландшафтные пожары, которые бушуют как в Омской области, так и в соседних регионах. Позже в Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий.