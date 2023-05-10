Показатели превышены в 17 раз. Специалисты рассказали о загрязнении воздуха в Омске

Напомним, 8 мая Омск затянула плотная дымовая завеса. Местные жители в социальных сетях жаловались на качество воздуха. В региональном минприроды объяснили, что всему виной лесные и ландшафтные пожары, которые бушуют как в Омской области, так и в соседних регионах. Позже в Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий.