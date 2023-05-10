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Published Вчера, 07:03

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Первый ребенок с генетическим материалом трех родителей родился в Великобритании

10 мая 2023, 07:03
Согласно сообщению The Guardian, в Великобритании прошла новаторская процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в результате которой родился первый ребенок с ДНК от трех родителей. Целью этой процедуры является предотвращение передачи неизлечимых заболеваний.

По материалу газеты, новорожденный имеет ДНК матери и отца, а также около 37 генов от донора. Более 99,8% генетического материала ребенка происходит от его родителей. Работа была проведена в Центре лечения бесплодия в Ньюкасле и направлена на помощь женщинам с мутировавшими митохондриями, чтобы они могли иметь детей без риска передачи генетических нарушений, пишет iz.ru.

Используемый метод лечения митохондриального донорства предполагает использование тканей яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека сообщило, что этим способом уже на свет появилось, как минимум, пять детей. В 2016 году в Мексике родился первый ребенок с генетическим материалом трех родителей.

Законопроект, разрешающий производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек, был утвержден британским парламентом за год до этого случая.

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