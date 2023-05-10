Первый ребенок с генетическим материалом трех родителей родился в Великобритании

Posted Вчера, 07:03
Published Вчера, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По материалу газеты, новорожденный имеет ДНК матери и отца, а также около 37 генов от донора. Более 99,8% генетического материала ребенка происходит от его родителей. Работа была проведена в Центре лечения бесплодия в Ньюкасле и направлена на помощь женщинам с мутировавшими митохондриями, чтобы они могли иметь детей без риска передачи генетических нарушений, пишет iz.ru.
Используемый метод лечения митохондриального донорства предполагает использование тканей яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери.
Управление по оплодотворению и эмбриологии человека сообщило, что этим способом уже на свет появилось, как минимум, пять детей. В 2016 году в Мексике родился первый ребенок с генетическим материалом трех родителей.
Законопроект, разрешающий производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек, был утвержден британским парламентом за год до этого случая.