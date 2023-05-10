Первый ребенок с генетическим материалом трех родителей родился в Великобритании

По материалу газеты, новорожденный имеет ДНК матери и отца, а также около 37 генов от донора. Более 99,8% генетического материала ребенка происходит от его родителей. Работа была проведена в Центре лечения бесплодия в Ньюкасле и направлена на помощь женщинам с мутировавшими митохондриями, чтобы они могли иметь детей без риска передачи генетических нарушений, пишет iz.ru.