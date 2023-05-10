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Опасных инфекций не зарегистрировали. В Омской области клещи укусили уже 625 человек

10 мая 2023, 06:49
Фото: 1MI

Омичам рассказали, что делать и куда обращаться при укусах клещей

Снятого с тела клеща важно доставить в лабораторию на диагностику.

В Омской области по состоянию на 10 мая клещи укусили 625 человек, в том числе 217 детей. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор. Стоит заметить, учитываются только случаи, когда люди обращались в медицинские учреждения.

Инфекционных заболеваний, переносимых клещами, в регионе не зарегистрировано.

Также в ведомстве добавили, что в этом году в Омской области акарицидную обработку проведут на территории больше 3 тысяч га. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была в три раза меньше.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при обнаружении на теле клеща, необходимо обратиться в больницу. Самостоятельно его можно снять, только если нет возможности получить медицинскую помощь.

Снятого клеща необходимо отвезти в лабораторию. В Омской области их пять:

Вот инструкция на случай, если вас или ваших близких укусит клещ:

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#Евгений Игишев#Роспотребнадзор#Клещ#Укус клеща#Клещевой энцефалит#Общество#Город#Медицина#Омская область#Омск
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