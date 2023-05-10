Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Омской области по состоянию на 10 мая клещи укусили 625 человек, в том числе 217 детей. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор. Стоит заметить, учитываются только случаи, когда люди обращались в медицинские учреждения.
Инфекционных заболеваний, переносимых клещами, в регионе не зарегистрировано.
Также в ведомстве добавили, что в этом году в Омской области акарицидную обработку проведут на территории больше 3 тысяч га. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была в три раза меньше.
В Роспотребнадзоре рассказали, что при обнаружении на теле клеща, необходимо обратиться в больницу. Самостоятельно его можно снять, только если нет возможности получить медицинскую помощь.
Снятого клеща необходимо отвезти в лабораторию. В Омской области их пять:
Вот инструкция на случай, если вас или ваших близких укусит клещ: