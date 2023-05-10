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Омскому филиалу китайской корпорации вчинили иск на 1 миллион долларов

10 мая 2023, 12:09
Фото: Город55
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Истец добился возбуждения дела со второй попытки

Арбитражный суд Омской области 5 мая принял к рассмотрению иск ООО «Научно-производственное предприятие „Экохимприбор“» к омскому филиалу «Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации севен» в Омске. Истец требует возврата долга, превышающего 1,1 млн долларов США. Как следует из судебных документов, долг этот образовался из-за неоплаченной поставки.

Интересно, что для «Экохимприбора» это уже вторая попытка. Исковое заявление от 3 апреля было оставлено без движения, так как истец не предоставил суду документы, подтверждающие существование долга, и расчеты, по которым вычислялась пеня (по данным «Экохимприбора», она должна составлять 1% от основной суммы). Истец получил три недели и за это время исправил свои ошибки.

«Экохимприбор» зарегистрирован в городе Дубна в Подмосковье. Его специализация — «Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления». "Китайская национальная корпорация" занимается строительством, ее филиалы существуют, помимо Омска, в Тюмени, Казани, Набережных Челнах, Москве.

 

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#Николай Эйхвальд#Суд#Бизнес#Новости
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