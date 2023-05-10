Омскому филиалу китайской корпорации вчинили иск на 1 миллион долларов

Интересно, что для «Экохимприбора» это уже вторая попытка. Исковое заявление от 3 апреля было оставлено без движения, так как истец не предоставил суду документы, подтверждающие существование долга, и расчеты, по которым вычислялась пеня (по данным «Экохимприбора», она должна составлять 1% от основной суммы). Истец получил три недели и за это время исправил свои ошибки.