Омского предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 23 млн рублей

Отметим, что дома и на рабочем месте директора, учредителей и главного бухгалтера провели обыски и изъяли документы, а также электронные носители информации. Кроме того, на оборудование предприятия на сумму около 18 млн рублей и на имущество подозреваемого на сумму 5,5 млн рублей был наложен арест.