Омского предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 23 млн рублей

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Омске расследуют уголовное дело в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» и иных лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн 891 тысячи рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области.
«Уголовное дело было возбуждено в результате совместной работы следственного управления и УФНС России по Омской области», — отметили в СКР.
Выяснилось, что предприниматель вместе с другими руководителями завода уклонились от уплаты налогов за 2018–2019 годы, включив ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость.
Отметим, что дома и на рабочем месте директора, учредителей и главного бухгалтера провели обыски и изъяли документы, а также электронные носители информации. Кроме того, на оборудование предприятия на сумму около 18 млн рублей и на имущество подозреваемого на сумму 5,5 млн рублей был наложен арест.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.