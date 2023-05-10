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Омского предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 23 млн рублей

10 мая 2023, 09:06
Фото: Город55
иллюстрация
Речь о директоре ООО «Омский завод специальных металлоконструкций».

В Омске расследуют уголовное дело в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» и иных лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн 891 тысячи рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

«Уголовное дело было возбуждено в результате совместной работы следственного управления и УФНС России по Омской области», — отметили в СКР.

Выяснилось, что предприниматель вместе с другими руководителями завода уклонились от уплаты налогов за 2018–2019 годы, включив ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость.

Отметим, что дома и на рабочем месте директора, учредителей и главного бухгалтера провели обыски и изъяли документы, а также электронные носители информации. Кроме того, на оборудование предприятия на сумму около 18 млн рублей и на имущество подозреваемого на сумму 5,5 млн рублей был наложен арест.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.

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#Ксения Карагодина#СК России#Налог#Налоги#Деньги#Подозреваемый#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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