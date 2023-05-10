Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
С 25 мая по 2 июня 2023 года в Омске в 12-й раз пройдет фестиваль «Золотая маска». Выяснилось, что на проживание актеров и гостей театрального фестиваля Омский театр драмы (директор — Виктор Лапухин) потратит почти 1,9 млн рублей.
Предоставить свои услуги по размещению изъявил желание только один участник, которого в итоге и признали победителем торгов. Им стало ОАО «Гостиница „Сибирь“, гендиректором которой является Игорь Мезенцев. Контракт с ним подписали по начальной цене в 1 872 002,54 рубля.
В соответствии с техзаданием проживать участники фестиваля в гостинице на Ленина, 22 будут с 22 мая по 3 июня. Они разместятся в 53 одноместных номерах с двуспальной кроватью, 35 двухместных номерах с двумя односпальными кроватями, 2 двухместных номерах с двуспальной кроватью, 5 одноместных улучшенных номерах и 4 сьютах.
Отдельным требованием драмтеатра было предоставление завтраков как при раннем заезде, так и при раннем выселении из гостиницы.
Напомним, в этом году театр драмы решил отремонтировать сцену, а на следующий год запланирован масштабный капремонт. Виктор Лапухин подробно рассказал Городу55 о предстоящих работах.