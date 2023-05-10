Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»

В соответствии с техзаданием проживать участники фестиваля в гостинице на Ленина, 22 будут с 22 мая по 3 июня. Они разместятся в 53 одноместных номерах с двуспальной кроватью, 35 двухместных номерах с двумя односпальными кроватями, 2 двухместных номерах с двуспальной кроватью, 5 одноместных улучшенных номерах и 4 сьютах.