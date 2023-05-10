Омич устроил пьяные посиделки при свечах в гараже и сгорел

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Омске дружеские посиделки в гараже закончились трагедией: вспыхнул пожар, который унес жизнь 40-летнего мужчины.
«Ночью 9 мая около 12 часов поступило сообщение о пожаре в гараже по улице 21-я Амурская, 32. После тушения в строение было обнаружено обгоревшее тело хозяина», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
По данным ГУ МЧС по Омской области, на полную ликвидацию пожара ушло всего 46 минут, и в результате возгорания в гараже выгорели вещи и имущество на площади всего в 24 квадратных метра.
Между тем силовики озвучили предварительную версию случившегося. Как оказалось, в тот вечер два приятеля решили немного «побаловать» себя алкоголем. Расположились в тот самом сгоревшем гараже, где для освещения использовали обычные свечи, так как электричество было не проведено.
В какой-то момент один из мужчин ушел к себе в гараж, а когда вернулся, увидел, что строение приятеля уже полностью объято огнем, после чего позвонил в экстренные службы.
Сейчас тело погибшего находится в морге для установления причины смерти, однако уже известно, что никаких следов криминала не обнаружено.