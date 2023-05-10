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Омич устроил пьяные посиделки при свечах в гараже и сгорел

10 мая 2023, 09:12
Фото: Город55
Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 мая
Обгоревшее тело мужчины нашли только после ликвидации возгорания.

В Омске дружеские посиделки в гараже закончились трагедией: вспыхнул пожар, который унес жизнь 40-летнего мужчины.

«Ночью 9 мая около 12 часов поступило сообщение о пожаре в гараже по улице 21-я Амурская, 32. После тушения в строение было обнаружено обгоревшее тело хозяина», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

По данным ГУ МЧС по Омской области, на полную ликвидацию пожара ушло всего 46 минут, и в результате возгорания в гараже выгорели вещи и имущество на площади всего в 24 квадратных метра.

Между тем силовики озвучили предварительную версию случившегося. Как оказалось, в тот вечер два приятеля решили немного «побаловать» себя алкоголем. Расположились в тот самом сгоревшем гараже, где для освещения использовали обычные свечи, так как электричество было не проведено.

В какой-то момент один из мужчин ушел к себе в гараж, а когда вернулся, увидел, что строение приятеля уже полностью объято огнем, после чего позвонил в экстренные службы.

Сейчас тело погибшего находится в морге для установления причины смерти, однако уже известно, что никаких следов криминала не обнаружено.

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Пожары#ЧП#Смерть#Пожары в Сибири#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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