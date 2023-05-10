Омич устроил пьяные посиделки при свечах в гараже и сгорел

Между тем силовики озвучили предварительную версию случившегося. Как оказалось, в тот вечер два приятеля решили немного «побаловать» себя алкоголем. Расположились в тот самом сгоревшем гараже, где для освещения использовали обычные свечи, так как электричество было не проведено.