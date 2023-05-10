Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Общество с ограниченной ответственностью «Проксима» существенно улучшило свои финансовые результаты по сравнению с предыдущим годом. Из открытых данных следует, что выручка компании в 2021 году составляла 6,9 млрд рублей, а в 2022 выросла до 8,7 млрд. При этом прибыль увеличилась почти двое — с 497 до 882 млн рублей.
Уставной капитал «Проксимы», в котором всего 10 тысяч рублей, на 51% принадлежит известному омскому бизнесмену Виктору Шкуренко. Другие владельцы — Сергей Плосков и Владимир Серебряков (по 24,5% у каждого). Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей.
Стоит отметить, что в 2017–2019 годах директором «Проксимы» был Николай Шкуренко, брат Виктора, известный в первую очередь как фигурант дела Мацелевича. Некоторое время он был единственным собственником, позже его доля уменьшилась до 51%, потом перешла к брату.