Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Проксима» существенно улучшило свои финансовые результаты по сравнению с предыдущим годом. Из открытых данных следует, что выручка компании в 2021 году составляла 6,9 млрд рублей, а в 2022 выросла до 8,7 млрд. При этом прибыль увеличилась почти двое — с 497 до 882 млн рублей.