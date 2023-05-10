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Недвижимость вместо права: одна из фирм Ольшанского-сына сменила вид деятельности

10 мая 2023, 08:04
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Премиум» теперь управляет собственными или арендованными активами.

Зарегистрированное в Омске общество с ограниченной ответственностью «Премиум» сменило основной вид деятельности. Раньше это была «деятельность в области права», а с 5 мая это «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Список дополнительных видов деятельности тоже заметно изменился. К нему добавились аренда и управление жилой и нежилой недвижимостью, но зато из него исключили «предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества», «деятельность по управлению ценными бумагами», финансовый аудит, дилерскую деятельность.

Напомним: единственным владельцем уставного капитала «Премиума» с 2013 года является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский — автодилер, один из учредителей «Капитал-Строя», которому принадлежат теплые остановки.

 

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Виталий Ольшанский
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