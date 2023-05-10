Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении весеннего месячника чистоты

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Сегодня, 10 мая, завершился календарный месячник по саночистке и благоустройству Омска. Об этом объявил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Субботники и средники проходили с 10 апреля по 7 мая. Всего на уборку городу вышло свыше 467 тысяч омичей. Напомним, что их количество в этом году увеличили по поручению врио губернатора Виталия Хоценко.
В результате в Омске собрали и вывезли почти 3 тысячи кубометров растительно-древесных, строительных и коммунальных отходов. Однако теперь, когда субботники завершились, вывозить мусор продолжат профильные службы, закрепленные за своими зонами.
Мэр Шелест поблагодарил за участие в еженедельных средниках и субботниках всех неравнодушных омичей, волонтеров, коллективы предприятий, школьников, студентов, работников администрации города и правительства Омской области.
«Спасибо всем, кто не остался в стороне. Сейчас наша задача максимально разобраться с несанкционированными свалками. Будем продолжать начатое совместно с региональным оператором ООО „Магнит“, департаментом контроля, округами. Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые омичи, давайте сохраним результаты общих трудов, ведь наш город — это наш родной дом», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Также градоначальник отметил, что поддерживать чистоту в городе нужно всем вместе. Кроме того, на эту тему подготовлены специальные информационные карточки.