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Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении весеннего месячника чистоты

10 мая 2023, 13:30
Фото: Город55
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Количество субботников и средников в этом году увеличили по поручению врио губернатора Виталия Хоценко.

Сегодня, 10 мая, завершился календарный месячник по саночистке и благоустройству Омска. Об этом объявил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Субботники и средники проходили с 10 апреля по 7 мая. Всего на уборку городу вышло свыше 467 тысяч омичей. Напомним, что их количество в этом году увеличили по поручению врио губернатора Виталия Хоценко.

В результате в Омске собрали и вывезли почти 3 тысячи кубометров растительно-древесных, строительных и коммунальных отходов. Однако теперь, когда субботники завершились, вывозить мусор продолжат профильные службы, закрепленные за своими зонами.

Мэр Шелест поблагодарил за участие в еженедельных средниках и субботниках всех неравнодушных омичей, волонтеров, коллективы предприятий, школьников, студентов, работников администрации города и правительства Омской области.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне. Сейчас наша задача максимально разобраться с несанкционированными свалками. Будем продолжать начатое совместно с региональным оператором ООО „Магнит“, департаментом контроля, округами. Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые омичи, давайте сохраним результаты общих трудов, ведь наш город — это наш родной дом», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Также градоначальник отметил, что поддерживать чистоту в городе нужно всем вместе. Кроме того, на эту тему подготовлены специальные информационные карточки.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Омичи на субботнике собрали почти 5 тысяч кубометров мусора
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