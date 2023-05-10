Горело с 7 мая. В Муромцевском районе Омской области потушили крупный лесной пожар

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что за 4 выходных дня в Омской области потушили 65 пожаров.
Вчера, 9 мая, ликвидировали 10 из них. Чтобы остановить огонь понадобилось порядка 40 единиц техники и более 150 человек.
Сегодня, 10 мая, потушили лесной пожар общей площадью 167,3 га в Муромцевском районе. Напомним, что его обнаружили 7 мая. Дело в том, что смешанный лес загорелся из-за перехода огня с земель иных категорий.
«На пожаре в Муромцевском районе работали 28 специалистов Муромцевского лесхоза, и помощь им оказывали более 50 человек, включая 39 парашютистов-десантников ФБУ „Авиалесоохрана“, которые непосредственно перед этим помогли потушить крупные лесные пожары в Крутинском районе», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что на данный момент на территории Крутинского муниципального района все еще действует один лесной пожар. Его уже локализовали на площади 14,3 га. Также на сегодняшний день на всей территории Омской области прогнозируется высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды.
Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим.