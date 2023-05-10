Горело с 7 мая. В Муромцевском районе Омской области потушили крупный лесной пожар

Отметим, что на данный момент на территории Крутинского муниципального района все еще действует один лесной пожар. Его уже локализовали на площади 14,3 га. Также на сегодняшний день на всей территории Омской области прогнозируется высокий 4 класс пожарной опасности по условиям погоды.