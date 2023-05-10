Главный спонсор КПРФ, зарегистрированный в Омске, поменял название

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У культурно-просветительской общественной организации «Интеграция», зарегистрированной в Омске, изменились регистрационные данные. В ее полном названии было слово «областная», которое 5 мая заменили на слово «региональная». Изменение носит формальный характер и может оцениваться скорее как напоминание о том, что «Интеграция» все еще существует.
Эту организацию, созданную в 2004 году, с самого начала возглавляет Александр Кравец — бывший первый секретарь Омского обкома КПРФ, бывший депутат Госдумы. Кстати, зарегистрирована «Интеграция» на улице Ипподромная, в том самом здании, где находится обком.
Компания является общественной организацией, а Кравец, будучи депутатом, не мог заниматься предпринимательской деятельностью. При всем этом в 2019 году «Интеграция» оказалась главным финансовым донором всей КПРФ, внеся в бюджет партии 30 млн рублей. Еще 13 млн добавила аналогичная омская организация «Изборник», в числе учредителей тоже числился Кравец. Кстати, руководит «Изборником» Андрей Алехин, депутат Госдумы нынешнего созыва.