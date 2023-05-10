Главный спонсор КПРФ, зарегистрированный в Омске, поменял название

У культурно-просветительской общественной организации «Интеграция», зарегистрированной в Омске, изменились регистрационные данные. В ее полном названии было слово «областная», которое 5 мая заменили на слово «региональная». Изменение носит формальный характер и может оцениваться скорее как напоминание о том, что «Интеграция» все еще существует.